België aan het feest! Indrukwekkende Armée beste op pittige slotklim

Door: redactie

7/09/17 - 17u33

© TDW.

Vuelta Victorie voor België! Onze landgenoot Sander Armée heeft de achttiende etappe van de Vuelta gewonnen. De Leuvenaar van Lotto Soudal was in een pittig slot de betere van Loetsenko.

De rit tussen Suances en het klooster Santo Toribio de Liébana diende zich vooraf aan als een opportuniteit voor de vrijbuiters, en zo geschiedde. Na heel wat aanvalspogingen - iedereen had blijkbaar de achttiende etappe omcirkeld - raakte na anderhalf uur koers toch een groepje weg. Of zeg maar: groep. 20 stuks, met de Belg Sander Armée, kozen het ruime sop en kregen een vrijgeleide van het peloton. Met een maximale kloof van 13 minuten was het snel duidelijk: de winnaar van deze etappe zat vooraan. Ook mee in de kopgroep: Alaphilippe, Loetsenko, De Marchi en Pardilla - zestiende en best geplaatst in het klassement op 24 minuten van Froome.