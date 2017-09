België aan het feest! Indrukwekkende Armée beste op pittige slotklim, Froome zet puntjes op de i

GVS

Vuelta Victorie voor België! Onze landgenoot Sander Armée heeft de achttiende etappe van de Vuelta gewonnen. De Leuvenaar beukte eerst de hele kopgroep uit elkaar en rekende vervolgens op een stevige slotklim af met de Kazach Loetsenko. Een herstelde Froome was bekomen van zijn mindere dag en zette met een kloeke demarrage eerste achtervolger Nibali op een halve minuut.

© TDW. De rit tussen Suances en het klooster Santo Toribio de Liébana diende zich vooraf aan als een opportuniteit voor de vrijbuiters, en zo geschiedde. Na heel wat aanvalspogingen - iedereen had blijkbaar de achttiende etappe omcirkeld - raakte na anderhalf uur koers toch een groepje weg. Of zeg maar: groep. 20 stuks, met de Belg Sander Armée, kozen het ruime sop en kregen een vrijgeleide van het peloton. Met een maximale kloof van 13 minuten was het snel duidelijk: de winnaar van deze etappe zat vooraan. Ook mee in de kopgroep: Alaphilippe, Loetsenko, De Marchi en Pardilla - zestiende en best geplaatst in het klassement op 24 minuten van Froome. Lees ook Froome blikt met vertrouwen vooruit, ondanks tijdsverlies: "De grote finale komt er pas op de Angliru"

Elke ploeg had wel een mannetje mee, waardoor het wachten was op de vier hellingen in het slot van deze rit voor enige animo. De Collada de Carmona baarde in eerste instantie een muis, maar de Collada de Oz en de Collada de la Hoz hadden meer in petto. De protagonist: Armée. Hij testte een eerste keer de benen en ranselde meteen de hele kopgroep uit elkaar. Slechts vier renners konden het strakke tempo volgen. In de achtergrond leek ook Aru een begenadigde dag te hebben en ging op avontuur. Contador dacht het voorbeeld van de Italiaan te volgen, maar werd tot de orde geroepen door de manschappen van Chris Froome. © TDW.