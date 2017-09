Contador droomt nog van eindwinst: "Alles is nog mogelijk in deze Vuelta"

Thomas Lissens in Spanje

Contador droomt nog van eindwinst, maar beseft dat dat lastig wordt. © TDW.

Vuelta De Spanjaarden wonnen nog geen etappe in de 72ste editie van de Vuelta. Als iemand in staat is om de nul van het Spaanse bord te vegen, dan is het Alberto Contador. De afscheidnemende kopman van Trek-Segafredo droomt zelfs nog van eindwinst, al beseft hij dat dat knap lastig wordt.

Contador imponeerde gisteren op Los Machucos, de zware klim met percentages tot 28 procent. 'El Pistolero' strandde uiteindelijk op 28 seconden van ritwinnaar Stefan Denifl (Aqua Blue Sports), maar reed de andere klassementsmannen wel vlot uit het wiel. Dat doet dromen.



"Natuurlijk wil ik de Vuelta nog steeds winnen", aldus de 34-jarige Contador. "Maar ik moet ook realistisch blijven. Ik heb sterke concurrenten die hetzelfde doel nastreven. Alles kan nog in deze Vuelta en dat moeten de renners die zich nu in een mooie positie bevinden ook beseffen."



Contador blikte voorts al even vooruit naar de slotrit met aankomst in Madrid. Dat wordt de laatste koersdag in de carrière van de Spaanse publiekslieveling. "Het wordt echt heel speciaal om de Gran Via in Madrid op te draaien. Ik verwacht dat er echt veel volk zal zijn, dat is eigenlijk al de hele Vuelta het geval. Maar laat ons toch eerst maar even focussen op de koers. Ik ben nog vier dagen profrenner en wil vooral met mijn hart racen."