Froome blikt met vertrouwen vooruit, ondanks tijdsverlies: "De grote finale komt er pas op de Angliru"

DMM

6/09/17 - 20u02 Bron: Belga/Cycling News

© epa.

Vuelta Chris Froome (Sky) beleefde vandaag een moeilijke dag in de Vuelta. De Brit verloor 42 seconden op Vincenzo Nibali, maar bleef achteraf de rust zelve. "Ik heb nog steeds een mooie voorsprong en we kunnen de klus klaren."

Zo overtuigend Froome gisteren nog uitpakte in de tijdrit, zo hard moest de Brit vandaag harken om de schade beperken op de steile slotklim naar Los Machucos. Froome wist de achterstand dankzij een sterke Nieve gelukkig binnen de perken te houden. "Dit was zo'n typische slotklim in de Vuelta, heel steil, heel zwaar, maar dat geldt voor iedereen. We wisten dat er ons een zware finale wachtte en dat was ook het geval, zeker ook door de weersomstandigheden. Bovendien denk ik niet dat er ook maar één renner is die houdt van hellingen tot 25 à 28 procent." "Het is nooit een goede zaak om tijd te verliezen, maar ik voel me nog goed en ik denk dat ik nog altijd een goede uitgangspositie heb in het algemene klassement. Er komen nog drie bergritten en ik heb er vertrouwen in dat ik de klus kan klaren, samen met mijn team. Ik kijk uit naar de komende dagen."

"Ik was niet helemaal top in de Tour, maar dat zorgde er wel voor dat ik mijn vormcurve tot in deze Vuelta kon aanhouden"

© photo news. Ik weet dat het zwaartepunt op de Angliru ligt. Alle energie die nu verschoten wordt, kom je zaterdag te kort in de grote finale. Chris Froome © epa.

"Vandaag heb ik eigenlijk de prijs betaald voor de inspanningen van gisteren. Ik zie deze laatste Vuelta-week als een zwaar blok van vier-vijf dagen. Gisteren was er de tijdrit, vandaag Los Machucos. Maar ik weet dat het zwaartepunt op de Angliru ligt. Alle energie die nu verschoten wordt, kom je zaterdag te kort in de grote finale. Ik maak me voorlopig wel geen zorgen over de etappe naar de Angliru. Het is waarschijnlijk de zwaarste klim van de Vuelta dit jaar, maar we zien wel. We nemen het dag per dag."



Of de Vuelta moeilijker te winnen is dan de Ronde van Frankrijk, weet Froome niet echt. "Ik heb nu vier Tours gewonnen en nog geen enkele Vuelta. In die zin is het dus moeilijk om de Ronde van Spanje te winnen. Maar dat is vooral te wijten aan mijn 100% focus op de Tour. Dit zorgde ervoor dat ik telkens op mijn tandvlees zat in de Vuelta. Dit jaar startte ik mijn seizoen iets later en zat ik in de Tour niet echt aan mijn top. Hierdoor was het ook mogelijk om ook nu nog in de Vuelta mijn niveau vast te houden. Hopelijk helpt het voor eindwinst."



Froome kan in navolging van Jacques Anquetil en Bernard Hinault de derde renner worden in de geschiedenis van het wielrennen die in hetzelfde jaar de eindwinst behaalt in de Tour en de Vuelta.