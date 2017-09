Vuurwerk op onmenselijke klim: Denifl verteert monsterlijke Los Machucos het beste. Contador zet Froome stevig onder druk

Door: Mike De Beck

6/09/17 - 17u36

© afp.

Er werd ons vandaag in de Vuelta spektakel beloofd en spektakel hebben we gekregen. Na 173 kilometer was het klimmen geblazen op Los Machucos met stukken van een stijgingspercentage aan 28 procent. Een bijzonder sterke Alberto Contador zette een ferme raid in, maar kwam net tekort om vluchter Stefan Denifl van de dagzege te houden. Chris Froome had het dan weer bijzonder lastig en verloor kostbare tijd op Alberto Contador (1'18") en Vincenzo Nibali (42").

Alle ogen waren vanaf de start gericht op de verschrikking die de Alto de Los Machucos wel is. Zo'n zestal renners waren niet onder de indruk en trokken al vroeg in de aanval. Zo ontstond er een mooie groep met Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Alessandro De Marchi (BMC), Christopher Juul Jensen (Orica-Scott), Dani Moreno (Movistar), Davide Villella (Cannondale-Drapac) en Stefan Denifl (Aqua Blue Sport). Het peloton liet - met de moordende slotklim in het achterhoofd - aanvankelijk begaan zodat de zes vooraan een maximale voorgift van goed negen minuten bij elkaar fietsten. Lees ook Opdoffer voor Lampaert: mist plek in top tien nadat hij te laat startte in tijdrit Vuelta

Froome heeft in tijdrit vette kluif aan Kelderman maar ruikt wel eerste eindzege © rv.

Plannetje van Chaves mislukt Davide Villella was de eerste van de vluchters die sneuvelde door het werk dat de manschappen van Esteban Chaves voor de dag legden. De Colombiaanse klimgeit van Orica-Scott was wel tuk op een ritoverwinning. De Australische wielerformatie sloeg op de Puerto de Alisas (een klim van eerste categorie) de handen in elkaar met het Astana van Fabio Aru. Ook de Italiaanse kampioen wilde leider Froome het vuur aan de schenen leggen.



Orica broedde dan weer op een ander plannetje. Op zo'n 23 kilometer van de streep ging Adam Yates met Esteban Chaves in het wiel op zoek naar de koplopers. Het tweetal probeerde op kousenvoeten weg te sluipen op de Puerto de Alisas, maar het peloton - waar nu plots Team Sky weer de plak zwaaide - liet dat niet zomaar begaan. Een handvol andere renners zagen wel muziek in de aanval en kwamen vanuit het grote pak aansluiten. Ondertussen had Sky de macht helemaal in handen genomen en waren ze er als de kippen bij om de achtervolgers met Chaves alweer in te rekenen. © TDW.

Froome lijkt kwetsbaar met Angliru in het verschiet Maar dan moest alles nog beginnen. Miguel Angel Lopez gooide de knuppel in het hoenderhok op de steile stroken van Los Machucos en het inspireerde Alberto Contador om een ferme raid op poten te zetten. 'El Pistolero' snelde al bijtend op de tanden alles en iedereen voorbij, maar moest uiteindelijk enkel nog Stefan Denifl voor zich dulden. Contador zag de o zo verdiende ritwinst aan zijn neus voorbij gaan.



Chris Froome had het dan weer bijzonder lastig en moest rekenen op de uitstekende diensten van zijn team. Vincenzo Nibali en de andere concurrenten maakten zo veertig seconden goed op de Keniaanse Brit die dan toch kwetsbaar lijkt. Kunnen de concurrenten Froome ook onder druk zetten op de voorlaatste dag met aankomst op de Angliru? Froome heeft alvast nog een voorgift van 1'16" op de 'Haai van Messina'. © afp. © RV.