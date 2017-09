Vuurwerk op onmenselijke klim: Denifl verteert monsterlijke Los Machucos het beste. Contador zet Froome stevig onder druk

Door: redactie

6/09/17 - 15u28



Er werd ons vandaag in de Vuelta spektakel beloofd en spektakel hebben we gekregen. Na 173 kilometer was het klimmen geblazen op Los Machucos met stukken van een stijgingspercentage aan 28 procent. Een bijzonder sterke Alberto Contador zette een ferme raid in, maar kwam net tekort om vluchter Stefan Denifl van de dagzege te houden. Chris Froome had het dan weer bijzonder lastig en verloor kostbare tijd op Alberto Contador en Vincenzo Nibali.