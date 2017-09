LIVE Vuelta (12u40): Komt Froome alsnog in problemen op beestachtige Los Machucos?

Door: redactie

6/09/17 - 09u25

© rv.

Na de start in Villadiego moeten de renners een lastige aanloop - met onderweg een klim van tweede en eerste categorie - bolwerken tot 'de onmenselijke helling'. De zeventiende rit zal namelijk aankomen op de top van Los Machucos, een loodzware klim die voor het eerst wordt opgenomen in het parcours van de Vuelta. De slothindernis is 7,3 kilometer lang aan 8,7 procent, maar wel met stroken die oplopen tot 28 (!) procent. Wie kan zich onderscheiden op de bijzonder steile beklimming?



