Talansky zet punt achter zijn wielercarrière - AG2R zet twee 'valsspelers' uit Vuelta

De Amerikaanse wielrenner Andrew Talansky (Cannondale-Drapac) maakt op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn wielercarrière. Dat heeft de ex-winnaar van het Criterium du Dauphiné vandaag zelf bekend gemaakt via zijn officiële kanalen.



"Na heel wat wikken en wegen is het tijd om een punt te zetten achter mijn profcarrière", schrijft Talansky. "Het was een geweldige ervaring. Ik zal mijn ploegmakkers en hun vriendschap op en naast de fiets missen, maar vooral zal ik de fans missen."



Talansky staat sinds 2010, toen hij tweede werd in de Ronde van de Toekomst, te boek als een groot rondetalent. In 2012 bevestigde hij met een tweede plaats in de Ronde van Romandië, de eindzege in de Ronde van de Ain en een zevende plaats in de Ronde van Spanje. De Amerikaan brak in 2014 volledig door met de eindzege in de Dauphiné, maar kon nadien nooit echt de hoge verwachtingen inlossen. In 2016 kwam Talansky met vijfde plaatsen in de Vuelta en de Ronde van Zwitserland opnieuw boven water, maar ook dit jaar kon hij behalve een rit in de Ronde van Californië geen potten breken.



Waarom hij stopt is voorlopig niet duidelijk. "Ik ga mijn passie volgen. Daarover snel meer", schrijft Talansky. Mogelijk speelde het nakende einde van Cannondale-Drapac een rol. De Amerikaanse WorldTour-formatie zag een sponsor voor volgend seizoen afhaken. Talansky startte zijn profcarrière bij Garmin-Transitions, een voorloper van het huidige Cannondale-Drapac. Lees ook Indrukwekkende López wint beestachtige etappe in Vuelta, Froome houdt stand After a great deal of consideration, it is time to bring down the curtain on my career as a professional cyclist: https://t.co/WGlCTR4g5e pic.twitter.com/HRXlVGldKI — Andrew Talansky (@andrewtalansky)

Nederlandse sprintbelofte Bram Welten trekt naar Fortuneo Oscaro Het Nederlandse talent Bram Welten heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Fortuneo Oscaro. Dat laat de Franse procontinentale wielerploeg vandaag weten.



Welten, 20, komt over van het opleidingsteam van BMC. Hij sprintte dit jaar naar winst in de GP Criquielion en is een oud-winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren (in 2015).



Fortuneo Oscaro verraste vorige maand door de komst aan te kondigen van Warren Barguil. De Fransman ontpopte zich dit jaar tot een van dé revelaties in de Tour. Hij won twee bergritten (naar Foix en de Izoard), kroonde zich tot bergkoning en kreeg de Prijs van de Superstrijdlust (voor Thomas De Gendt) als meest aanvallende renner. In het eindklassement werd hij tiende. De 25-jarige Bretoen moet vanaf 2018 de absolute leider worden van de Franse ploeg.



Bij Fortuneo Oscaro fietsen dit seizoen met Boris Vallée en stagiair Kenny Molly twee Belgen.

Sprinter Belletti keert terug naar Androni Giocattoli De Italiaan Manuel Belletti komt volgend seizoen uit voor het Italiaanse procontinentale team Androni Giocattoli. Belletti komt over van een ander Italiaans procontinentaal team, Wilier Triestina-Selle Italia, en tekende voor één seizoen.



"Ik ben erg blij met de terugkeer van Belletti", liet sportief directeur Gianni Savio weten. "Drie jaar geleden (bij de vorige terugkeer van Belletti, nvdr) zijn we met enkele misverstanden uit elkaar gegaan. Maar ik ben blij dat dit opgelost is."



De 31-jarige Belletti begon in 2008 zijn profcarrière bij Androni Giocattoli en reed ook in 2009 en 2014 in de kleuren van het team van Gianni Savio. Verder was hij actief bij Colnago (2010-2011), AG2R (2012-2013), Southeast (2015) en Wilier-Triestina (2016-2017). De snelle Belletti won in zijn carrière onder meer al etappes in de Giro (2010), Ronde van Turkije (2011), Route du Sud (2012) en Internationale Wielerweek (2011, 2015 en 2016).

Kilian Frankiny (BMC) komt door bekkenbreuk niet meer in actie dit seizoen De Zwitser Kilian Frankiny heeft bij zijn valpartij in de Ronde van Spanje een bekkenbreuk opgelopen. Zijn seizoen is voorbij, zo laat BMC vandaag weten.



Frankiny kwam zondag ten val tijdens de vijftiende etappe. Een eerste onderzoek wees op breukjes in het dijbeen, maar uit nieuwe analyses blijkt hij zijn bekken te hebben gebroken.



"Het gaat om een niet-verplaatste breuk die momenteel geen ingreep vereist", legt BMC-arts Max Testa uit. "Kilian zal de komende zes tot acht weken een conservatieve therapie volgen waarna hij stilaan kan hervatten op de rollen, en daarna op de weg. We zullen zijn herstelproces van dichtbij opvolgen maar dit seizoen zal hij, zoals eerder aangegeven, niet meer in actie komen. We verwachten een volledig herstel en gelukkig zal deze blessure Kilians voorbereiding voor 2018 niet in het gedrang brengen."