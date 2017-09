AG2R zet twee 'valsspelers' uit Vuelta

Bewerkt door: PL

5/09/17 - 09u15 Bron: ANP

© Screenshot.

video De Franse wielerploeg AG2R La Mondiale heeft twee van zijn renners uit de Ronde van Spanje gehaald. De ploegleiding besloot de Fransman Alexandre Geniez en de Duitser Nico Denz vanochtend voor de start van de zestiende etappe, een individuele tijdrit, terug te trekken.

AG2R nam deze harde maatregel nadat beelden waren opgedoken waarop te zien is hoe Geniez en Denz zich zondag tijdens de zware bergetappe door de Sierra Nevada lieten voorttrekken door een ploegleidersauto. "We bieden onze excuses aan de organisatie en het publiek aan voor dit onsportieve gedrag van onze renners, dat in strijd is met onze waarden en normen", zegt AG2R in een verklaring.



Op de beelden die vermoedelijk gemaakt zijn vanuit een andere ploegleiderswagen, is te zien hoe Geniez en Denz zich bergop lange tijd vasthouden aan de auto. Beide renners speelden geen rol van betekenis in het klassement.



AG2R heeft nu nog maar vijf renners in de Vuelta. Eerder vielen Domenico Pozzovivo en Axel Domont uit.