Froome heeft in tijdrit vette kluif aan Kelderman maar ruikt wel eerste eindzege

5/09/17 - 17u39

Chris Froome heeft de zestiende etappe van de Vuelta binnengerijfd. De Brit van Team Sky was in een glooiende tijdrit over 40,2 kilometer de snelste tegen de klok. Wilco Kelderman werd tweede, Vincenzo Nibali mocht mee op het podium. Froome verstevigt vanzelfsprekend meteen ook zijn leiderspositie.

© belga. Tussen Circuito de Navarra en Logrono werd de eerste richttijd neergezet door Lennard Kämna. De Duitser - voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de jeugd - zette met 48'30" een te duchten chrono neer. Yves Lampaert had intussen zijn ritje tegen de klok achter de rug, maar de hardrijder van Quick-Step had niet zijn beste dag. Ook Thomas De Gendt hoopte stiekem op de top 10, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Lampaert zou uiteindelijk als eerste Belg op een dertiende plek finishen.



Dan was Tobias Ludvigsson wel op de afspraak. De Zweedse tijdritkampioen - vorig jaar derde in de rit tegen de klok - verpulverde de chrono van Kämna met 23 seconden. Die andere favoriet Bob Jungels kon in de eerste helft van de rit wedijveren met die toptijd, maar kende teveel verval in de laatste sector. Bij gebrek aan andere tijdritspecialisten - Rohan Dennis stapte gisteren nog uit de Vuelta door een luchtwegeninfectie - waren alle ogen gericht op de laatste starter: leider Chris Froome. Twee vragen moesten daarbij beantwoord worden: Wint de Brit de enige tijdrit in deze Vuelta én hoeveel seconden smeert hij zijn kortste belagers in het klassement aan? © TDW.