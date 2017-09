Indrukwekkende López wint beestachtige etappe in Vuelta, Froome houdt stand

XC

Miguel Ángel López heeft de loodzware bergrit naar de Sierra Nevada gewonnen. De 23-jarige Colombiaan van Astana toonde zich op de slothelling duidelijk de beste klimmer. Chris Froome zette Vincenzo Nibali op enkele seconden en is zo opnieuw steviger leider.

Het peloton trok zich vandaag op gang in de straten van Alcalá la Rea. Op weg naar de Sierra Nevada moesten de renners amper 129 kilometer afhaspelen, maar de vijftiende etappe beloofde wel loodzwaar te worden. Na een snelle openingsfase zonderde een kopgroep van acht renners zich af van de grote meute, daarbij drie landgenoten: Edward Theuns, Sander Armée en Tom Van Asbroeck.



Na één uur stonden er liefst 51 kilometer op de teller. Dat gemiddelde zou later nog fors dalen, aangezien niet veel later de Alto de Hazallanas van eerste categorie opdoemde. Op die helling schudde een indrukwekkende Armée zijn medevluchters af, terwijl in de achtergrond Adam Yates, Romain Bardet en Steven Kruijswijk de sprong naar onze landgenoot maakten.



Na de afzink volgde de tweeling Alto del Purche/Alto Hoya de la Mora: samen goed voor liefst 28,4 kilometer aan 5,9 procent. De slotklim kreeg zelfs het etiket: buiten categorie. De finale moest dus ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. Lees ook Majka wint helse bergrit, Froome overleeft stevige speldenprikken

Contador verzorgt spektakel, De Gendt toont zich Wat gaan we deze beelden missen als Alberto Contador volgende week stopt... Via @lavuelta pic.twitter.com/LyYehebCiW — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) Yates toonde zich vooraan meteen de betere klimmer en ging solo, Bardet en Kruijswijk kozen voor eigen tempo. In de groep der favorieten opende Alberto Contador op 27 kilometer van de finish de debatten. Enkel Miguel Ángel López volgde het spoor van 'El Pistolero'. Het duo kwam snel aansluiten bij Bardet en Kruijswijk, terwijl Thomas De Gendt - vlak voor de top van de Alto del Purche - wegsnelde van Froome en co.



Voorin hield koploper Yates er een mooie en stevige tred op na. De talentvolle Brit van Orica-Scott bleef zijn voorsprong van 1'15" op Contador en co behouden. Vervolgens dropte ook Vincenzo Nibali een bommetje. De 'Haai van Messina' sloeg meteen een knappe bres, maar Mikel Nieve riep de Italiaan terug tot de orde.