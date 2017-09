Majka wint helse bergrit, Froome overleeft stevige speldenprikken

Door: redactie

2/09/17 - 17u40

© TDW.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) heeft de veertiende etappe van de Vuelta naar zijn hand gezet. De Pool haalde het solo op de Sierra de la Pandera, een moordende klim van buiten categorie. Chris Froome werd even onder druk gezet door Nibali en Contador, maar riep zijn belagers eigenhandig terug. Zo mag de Brit morgen - opnieuw een stevige bergrit - alweer in de rode leiderstrui van start gaan.

Vandaag stond er een lastige tocht van 175 kilometer tussen Écija en Sierra de la Pandera op het programma. Geen controlerende sprintersploegen dus, en zo zagen enkele vrijbuiters hun kans om toe te slaan. De tickets van de vroege vlucht waren dan wederom niet goedkoop, zelfs Thomas De Gendt geraakte niet weg. Na een halfuur slaagden er toch tien renners in om het peloton af te schudden. Mee voorin: onze landgenoot Bart De Clercq en bergkoning Davide Villella. Onderweg zag Wilco Kelderman een belangrijke pion uitvallen. De talentvolle Sam Oomen - die dertiende in het klassement stond - gaf er namelijk door ziekte de brui aan. Intussen reden de avonturiers een voorsprong van zeven minuten bij elkaar, terwijl Team Sky in eerste instantie het tempo van het peloton verzorgde. Pas toen de Britse WorldTour-formatie steun kreeg van Astana, Bahrein-Merida en Trek-Segafredo zagen de vluchters hun bonus verkleinen. En die steun werd snel een overname, want voor het eerst in deze Vuelta bepaalde niet de zwarte armada het tempo. Contador en Nibali maakten een praatje en plaatsten hun knechten op de kop van het peloton. Bekokstoofden de dichtste belagers van Froome een snood plannetje?

We zouden het antwoord krijgen in de laatste dertig kilometers van de etappe, te beginnen met de Alto Valdepeñas de Jaén - een klim van tweede categorie om het kaf van het koren te scheiden. De niet-klimmers losten terwijl de kloof van het tiental werd gereduceerd tot een kleine twee minuten. Maar de col was slechts een inleiding op de spectaculaire Sierra de la Pandera, de eerste beklimming van buiten categorie in deze Vuelta. Niet vreemd dus dat de kopgroep op deze helse col uit elkaar werd gerukt. Konrad rolde op de stroken van maar liefst twintig percent de rode loper uit voor ploeggenoot Majka, die op tien kilometer van de streep voor een solo-onderneming koos. De Clercq volgde in eerste instantie goed, maar kon de razende vaart van de berggeit uiteindelijk niet volgen.

Froome onder druk

In het peloton daarentegen kregen we aanvankelijk windstilte, tot Bardet, Nibali en Chaves aan de boom gingen schudden. Sky panikeerde niet, meesterknecht Poels liet de dichtste belagers van de Brit slechts een handvol seconden wegrijden. Nibali probeerde het nog een tweede keer met Contador in het wiel, maar nu was het Froome himself die de tegenpartij tot de orde riep. Angel Lopes kon wel nog ontsnappen, hij was niet meteen een bedreiging voor Froome in het klassement. Voor de overwinning kwam de Spanjaard evenwel te laat, Majka was al aan zijn slotkilometer bezig en rondde zijn solo-avontuur fraai af. Lopes werd tweede op een halve minuut, in een sprintje om de derde plaats graaide Nibali nog enkele bonificatieseconden weg. Froome bolde als vierde over de meet. Contador bekocht zijn aanvalslust, hij gaf in de laatste hectometers enkele tellen prijs.



Ondanks de stevige krachtinspanningen van de concurrentie hielden leider Chris Froome en zijn meesterknechten alweer goed stand. Maar Nibali en co moeten niet wanhopen, morgen is er opnieuw een kans. De vijftiende etappe brengt het peloton namelijk van Alcala La Real naar de Sierra Nevada. Daar krijgen de protagonisten een aankomst op de Alto de Hoya de la Mora - een beklimming van 19,3 km aan 5,6 percent - voorgeschoteld.