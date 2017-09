LIVE Vuelta (13u): Blijft Froome op rode troon na lastige etappe?

Door: redactie

2/09/17 - 08u45

Het wordt puffen vandaag in de Vuelta. In de veertiende etappe moeten de renners een slopende aanloop - met onderweg een helling van derde en tweede categorie - bolwerken tot de onregelmatige slotklim. De Sierra de la Pandera is 12 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. In de slotkilometer volgt er een korte afdaling, de laatste 500 meter lopen weer omhoog aan acht procent. Blijft Chris Froome op zijn rode troon?



