Weinig animo in etappe? Theuns zowaar in duet met ploegmaat Irizar: 'La Bamba'



2/09/17



video Er viel gisteren weinig te beleven in de dertiende etappe van de Vuelta, tot Edward Theuns prompt met ploegmaat Markel Irizar een duet opvoerde. De klassieker 'La Bamba' weerklonk in het peloton, tot groot jolijt van Alberto Contador. Anderhalf uur na het leuke tafereel sprintte Matteo Trentin in de straten van Tomares naar zijn derde ritzege.