Belkov dient geen klacht in tegen man die hem duw gaf: "Hoop wel dat incident de ogen van de fans heeft geopend"

1/09/17 - 11u58 Bron: Belga

De Rus Maxim Belkov heeft besloten dan toch geen klacht in te dienen tegen de toeschouwer die hem gisteren opzettelijk van de weg duwde in de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje. Zijn 'duwer' kampt met mentale klachten en dat volstaat voor Belkov om geen klacht in te dienen.