Hattrick compleet: Trentin schiet weer raak voor Quick.Step

Door: redactie

1/09/17 - 17u23

Matteo Trentin heeft de dertiende etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Nadat vroege vluchters Thomas De Gendt en Alessandro De Marchi gegrepen werden, troepte het allemaal samen in Tomares. We kregen dus een spurt na 198 kilometer en daarin toonde Matteo Trentin zich andermaal de snelste. Zijn landgenoot Gianni Moscon werd tweede, de Deen Soren Kragh Andersen derde. Tom Van Asbroeck spurtte naar de vijfde stek.

De 32-jarige Brit Chris Froome (Sky) behield de rode leiderstrui. De Tourwinnaar heeft 59 seconden voor op de Italiaan Vincenzo Nibali. De Colombiaan Johan Esteban Chaves is op 2:13 derde.



Voor groenetruidrager Trentin is het de derde ritzege. Eerder won hij de vierde en de tiende etappe. Dit seizoen zit Trentin, die ook al ritsucces boekte in de Tour (2013 en 2014) en de Giro (2016), aan vier zeges. Begin augustus won hij een etappe in de Ronde van Burgos (2.BC). Quick-Step heeft nu vijf overwinningen beet in de Vuelta. Yves Lampaert won de tweede rit, de Fransman Julian Alaphilippe de achtste.



Morgen is het opnieuw aan de klassementsrenners. De 175 kilometer lange veertiende etappe start in Ecija en komt aan op de Sierra de la Pandera (Andalusië), een col buiten categorie, 12 kilometer lang en 7,3 procent steil.