LIVE Vuelta: Schenkt Marczynski Lotto-Soudal nieuwe ritzege?

Door: redactie

31/08/17 - 17u15

© rv.

Op het eerste gezicht is de twaalfde etappe spek voor de bek van de vrijbuiters. Ook de klassementsmannen zijn maar best bij de pinken, want in het tweede gedeelte van het parcours liggen er twee pittige beklimmingen. Eerst staat de onregelmatige Puerto del Léon op het programma, vervolgens moeten de renners de Puerto del Torcal bolwerken. Op die tweede en laatste klim van de dag is het 7,6 kilometer klimmen aan zeven procent. Na de bijtrapafdaling volgen vier vlakke kilometers, de laatste 750 meter loopt omhoog aan vijf procent. Kent leider Chris Froome een zorgeloze dag?



