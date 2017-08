Froome verliest tijd door twee valpartijen, Marczynski laat Lotto-Soudal alweer kraaien van plezier

XC

31/08/17 - 17u32

© rv.

Tomasz Marczynski heeft de twaalfde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De 33-jarige renner van Lotto-Soudal was na een heuvelachtige rit van 160 kilometer de beste van zijn medevluchters. Eerder won hij ook de etappe naar Arunt. In de slotfase ging Chris Froome tot tweemaal toe tegen de vlakte. De Brit verloor zo twintig seconden op de groep van Nibali. Die laatste nadert tot op 59 tellen in het klassement.

Vooral Tomasz Marczynski maakte indruk in de kopgroep. De Pool van Lotto-Soudal - die eerder de zesde etappe won - knalde op de Puerto del Torcal weg van zijn medevluchters. Aan de top had hij een voorgift van een minuut op José Joaquín Rojas, Pawel Poljanski, Stef Clement, Omar Fraile en Brendan Canty. Nadien bleef Marczynski het gaspedaal indrukken. De 33-jarige Pool gaf zijn bonus niet meer uit handen en soleerde naar de zege. Eerder schreef hij ook de zesde etappe van de Vuelta op zijn naam. De hindernis van tweede categorie inspireerde ook Alberto Contador om in de achtergrond een bommetje te droppen. De Spanjaard zorgde voor animo, en kreeg in de bijtrapafdaling steun van ploegmaat Theuns. 'El Pistolero' zou later ook het uitgedunde peloton voorblijven. Opschudding in de finale toen Chris Froome tot tweemaal toe ten val kwam. De Britse rodetruidrager moest zo achtervolgen, en bolde uiteindelijk op twintig seconden van Nibali over de streep. Die laatste nadert zo tot op 59 tellen in het klassement.

Marczynski: "Een kinderdroom"

De Pool Tomasz Marczynski zorgt op z'n eentje voor een geslaagde Vuelta voor het Belgische WorldTour-team Lotto Soudal. "Na mijn vorige ritzege hield ik me kalm om vandaag weer te proberen", vertelde hij na winst in de twaalfde etappe. Om de zesde Vuelta-rit te winnen moest de 33-jarige Pool nog een spurtje plaatsen tegen enkele andere vluchters, in deze twaalfde rit naar Antequera deed hij het in de finale helemaal alleen. "Daarom kon ik vandaag nog meer genieten dan bij m'n vorige ritzege. Dit is ongelooflijk. Het was een kinderdroom om solo een rit in een grote ronde te winnen, en vandaag komt die uit."



Achter de overwinning zat een doordachte planning. "Na mijn vorige ritzege hield ik me kalm om de benen te sparen, want ik wou vandaag opnieuw iets proberen. Al was ik wat bang, want ik moest in de beginfase veel geven om mee te zijn. Het was een grote strijd, en ik ging daarin wel honderd keer aan. Toen ik erbij geraakte, besefte ik dat het weer mijn dag zou kunnen zijn. Ik voelde me goed en klom sterk."



In de finale maakte Marczynski het koel af. "Ik hield me kalm tot de slotklim, waar ik wou zien wat de andere vluchters deden. En toen ik zag dat ik goeie benen had, ging ik alleen." Voor de drievoudige Poolse kampioen is zijn tweede ritzege in deze Vuelta en meteen ook zijn tweede overwinning van dit seizoen.