López klautert naar zege, Froome steviger leider

Miguel Ángel López heeft de elfde etappe van de Vuelta naar zijn hand gezet. De 23-jarige Colombiaan van Astana toonde zich dankzij een splijtende demarrage de beste op de slothelling naar Calar Alto. Chris Froome en Vincenzo Nibali werden tweede en derde. Esteban Chaves en Nicolas Roche moesten al snel de rol lossen, daardoor zit de rode leiderstrui opnieuw wat steviger rond de schouders van Froome.

Heel wat ploegen azen nog op een ritzege in deze Vuelta, en dat was in de openingsfase duidelijk merkbaar. De tickets van de vroege vlucht waren door het hoge tempo allerminst goedkoop. Pas na een dikke vijftig kilometer slaagden vijftien renners erin om een bres te slaan, daarbij één landgenoot: Sander Armée. De 31-jarige Belg van Lotto Soudal werd vergezeld door onder meer Bob Jungels, Romain Bardet, Alessandro De Marchi en Giovanni Visconti.



Na de relatief vlakke aanloop, was het klimmen geblazen in het tweede gedeelte van de etappe. Net voor de voet van de Alto de Velefique (eerste categorie) legden de manschappen van Esteban Chaves er een moordend tempo op. Door het gebeuk van Magnus Cort Nielsen en Christopher Juul Jensen slonk de voorsprong van de vluchters als sneeuw voor de zon, terwijl de regen met bakken uit de lucht viel.