LIVE: Bardet trekt op avontuur met Armée, ziet het peloton sterretjes in kletsnatte tocht naar Calar Alto?

30/08/17

Vuelta Opnieuw klimmen geblazen vandaag in de Vuelta. Het peloton trekt van Lorca naar Calar Alto, de plaats waar de grootste telescoop van het Europese vasteland zijn plaats heeft. Ook de renners zullen wellicht sterretjes zien op weg naar het observatorium in Calar Alto. Na een vrij lange aanloopfase langs de Middellandse Zee gaat het in de laatste vijftig kilometer stevig omhoog. Met de Alto de Velefique en de slotklim naar Calar Alto belooft het opnieuw een belangrijke afspraak te worden voor de favorieten. Benieuwd wie Chris Froome stokken in de wielen steekt.



