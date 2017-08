Trentin legt een vierde zege in het mandje van Quick.Step

Dries Mombert

29/08/17 - 16u59

© afp.

Vuelta Matteo Trentin heeft de tiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van Quick.Step was in de overgangsetappe naar Alhama de Murcia de beste na een bergachtige finale. Hij haalde het in een sprintje met twee van thuisrijder Rojas.

© TDW. Na een dagje rust streek het peloton vandaag neer in Caravaca de la Cruz voor de tiende etappe in deze Ronde van Spanje. Middenin Valverde-land kregen de renners een tocht van 190 kilometer voor de wielen geschoven naar Alhama de Murcia.



Een ideale overgangsetappe met bovendien een bergachtige finale. Het was spek naar de bek voor de vele vrijbuiters in het Vuelta-peloton. Toch kregen we in de eerste uren van de wedstrijd amper aanvalswerk te zien. Het razendsnelle tempo in het pak was daar uiteraard niet vreemd aan.



Na meer dan twee uur wedstrijd glipte een twintigtal renners er toch tussendoor. Daarbij geen Belgen, maar met Matteo Trentin, Niki Terpstra, Marc Soler en thuisrijder Luis Leon Sanchez toch een aardig pakketje kanshebbers op de dagzege. Lees ook Contador met een frisse duik en Valverde op bezoek: een blik op de eerste rustdag in de Vuelta

Froome zet favorietenstatus in de verf met winst op Cumbre del Sol