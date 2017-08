Trentin legt een vierde zege in het mandje van Quick.Step, Roche nadert op Froome

Dries Mombert

29/08/17 - 16u59

© afp.

Vuelta Matteo Trentin heeft de tiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van Quick.Step was in de overgangsetappe naar Alhama de Murcia de beste na een bergachtige finale. Hij haalde het in een sprintje met twee van thuisrijder Rojas.

© TDW. Na een dagje rust streek het peloton vandaag neer in Caravaca de la Cruz voor de tiende etappe in deze Ronde van Spanje. Middenin Valverde-land kregen de renners een tocht van 190 kilometer voor de wielen geschoven naar Alhama de Murcia.



Een ideale overgangsetappe met bovendien een bergachtige finale. Het was spek naar de bek voor de vele vrijbuiters in het Vuelta-peloton. Toch kregen we in de eerste uren van de wedstrijd amper aanvalswerk te zien. Het razendsnelle tempo in het pak was daar uiteraard niet vreemd aan.



Na meer dan twee uur wedstrijd glipte een twintigtal renners er toch tussendoor. Daarbij geen Belgen, maar met Matteo Trentin, Niki Terpstra, Marc Soler en thuisrijder Luis Leon Sanchez toch een aardig pakketje kanshebbers op de dagzege. Lees ook Contador met een frisse duik en Valverde op bezoek: een blik op de eerste rustdag in de Vuelta

© afp. Onvermoeibare Trentin doet het vooraan, aanval Nibali

De vluchters begonnen met een voorgift van om en bij de vijf minuten aan de bergachtige finale en dat inspireerde Janse van Rensburg om al vroeg in de aanval te trekken. Goed bekeken van de Zuid-Afrikaan, want zo kon hij samen met de betere klimmers de top van de Collado Bermejo (1e cat.) ronden.



In de achtergrond gooide Vincenzo Nibali zijn troefkaarten op tafel. De Italiaan probeerde zich als een sperwer naar beneden te werpen in de lange afdaling naar de streep, maar tijdswinst leverde dat niet op voor de Italiaan. Nicholas Roche slaagde wel in zijn opzet en zou een halve minuut van zijn achterstand wegknabbelen.



Matteo Trentin liet zich ook niet in de luren leggen. De Italiaan van Quick.Step toonde zich al indrukwekkend bergop, maar sloeg het beslissende kloofje uiteindelijk in de afdaling. Samen met thuisrijder Rojas ging het in een rotvaart naar de meet. De Spanjaard probeerde het van ver, maar rolde zo alleen maar de rode loper uit voor Trentin.



Een vierde zege voor Quick.Step, terwijl de Vuelta nog niet eens halverwege is. De troepen van Patrick Lefevere blijven het dus goed doen in de grote wielerrondes. Net als Chris Froome, want de Brit blijft ook morgen rondfietsen in de rode leiderstrui. © TDW.