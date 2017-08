LIVE Vuelta (13u20): Trekken de vrijbuiters in de tiende etappe aan het langste eind?

Door: redactie

29/08/17 - 00u00

© TDW.

Na een welverdiende rustdag trekt het peloton in de tiende etappe van Caravaca de la Cruz naar Murcia, een onderneming van 168,4 km. Op een bescheiden klimmetje na, gaan de eerste 120 kilometers in dalende lijn. Nadien krijgen de renners echter de pittige Collado Bermejo voor de wielen geworpen, die uit twee delen bestaat. Eerst een opwarmertje van 5,7 kilometer aan 5,8 procent, vervolgens de Collado Bermejo zelf, goed voor 7,7 kilometer klauteren aan 6,6 procent. Een helse afdaling van 20,8 kilometer brengt de renners naar een vlakke laatste kilometer. Houden de vluchters stand of voert Froome alweer een nummertje op?



Klik hieronder in de balk 'live commentaar' op de bijdrage van onze Nederlandse collega's.