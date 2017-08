LIVE Vuelta: Deelt Froome andermaal een tik uit op de slothelling?

Door: redactie

27/08/17 - 13u15

© TDW.

De negende etappe in de Vuelta doet voor sommige wielerliefhebbers allicht een belletje rinkelen. Na 170 kilometer volgt namelijk de Cumbre del Sol. Op die steile slothelling maakte Tom Dumoulin in 2015 indruk, toen hij na een knappe terugkeer alsnog de maat nam van Chris Froome. Laat de Brit zich ook vandaag verrassen?



