Froome zet favorietenstatus in de verf met winst op Cumbre del Sol

27/08/17 - 17u45

Chris Froome heeft de negende rit van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Brit toonde zich na een prangende slotkilometer de beste op de steile slothelling: de Cumbre del Sol. Esteban Chaves werd tweede, Michael Woods finishte als derde. Wilco Kelderman en Ilnur Zakarin vervolledigden de top vijf.

Onderweg kwam Jens Debusschere ten val en moest vervolgens zelfs de strijd staken. Jammer voor Lotto Soudal, die zo hun snelste man kwijtspeelde. Intussen koos een kopgroep van tien renners voor het ruime sop: Dunne, Haller, Irizar, Lindeman, Ludvigsson, Mas, Rubio, Soler, Turgis, Vilela. De avonturiers kregen echter amper speelruimte van het peloton, en op vijf kilometer van de streep was het liedje van de laatste vluchters - Ludvigsson en Soler - uitgezongen.

Prangende slotkilometer

Nadien was het uitkijken naar de spektakelrijke Cumbre del Sol. Een indrukwekkende Nieve reed op die steile slothelling alle gaten dicht, waardoor Froome zelf zijn kans kon gaan voor de dagzege. De Britse rodetruidrager knalde op zeshonderd meter van de top iedereen uit het wiel, al kwam Chaves wel nog even opzetten. Froome hield stand en knalde naar de zege. De Brit verstevigt zo zijn leiderspositie in het klassement. Chaves werd tweede, Woods finishte als derde. Kelderman en Zakarin maakten de top vijf compleet.