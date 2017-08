Serge Pauwels vierde op Xorret de Cati: "Combinatie Tour en Vuelta is niet simpel"

Marc Ghyselinck in Spanje

Serge Pauwels hield zich een hele week gedeisd. Pauwels koos, net als Thomas De Gendt, voor een combinatie van Tour en Vuelta. En net als De Gendt is Pauwels naar Spanje gekomen om een rit te winnen. In de achtste etappe ging hij zijn kans. De Belg werd, net als De Gendt gisteren, vierde.

De Gendt en Pauwels zijn compagnons de route. Dat kun je veilig stellen, na talloze kilometers samen in de aanval. Of het nu in de Tour van 2017 was, of die van 2016. Dat resulteerde vorig jaar in een etappezege van De Gendt op de Mont Ventoux, waar Pauwels tweede werd. Zo ver zijn we dit jaar in de Vuelta nog niet. Thomas De Gendt was afgelopen week al twee keer zijn aanvallende zelf. Eerst in Andorra, en gisteren weer in Cuenca. Ondertussen liet Pauwels maar begaan. Vanmorgen begon hij met een achterstand van ruim veertig minuten op rodetruidrager Chris Froome. "Ik had nog niet de benen om iets te ondernemen", zegt Pauwels daarover. "De combinatie Tour/Vuelta is niet simpel. Dat merk ik ook wanneer ik met andere renners spreek. Ik heb het niet over Froome. Maar Thomas De Gendt of Emanuel Buchman (Bora) voelen wat ik voel, dat je toch weer in dat ritme moet vinden."

"Je komt vermoeid uit de Tour, daarna rijd je wel sterk en die vorm kan je meenemen naar de Clasica San Sebastian. Maar dan moet je toch gas terug nemen. En dan komt de hitte van de Vuelta er ook nog bij."



Kalme eerste week

Met de ploegleiding had Pauwels het zo afgesproken, dat hij het in de eerste week kalm aan mocht doen. Maar gisteren begon voor Pauwels week twee, met de achtste rit van Hellin naar Xorret de Cati. Met vier andere Belgen (Monfort, De Clercq, De Vreese en Vliegen) was Pauwels mee in een lange vlucht.



"Ik dacht dat het moment goed was om mee te gaan in de ontsnapping. Sky zal ook vermoeid geraken. En zondag is een echte klassementsdag." De negende rit zondag komt aan op Cumbre del Sol, na een beklimming van vier kilometer. Dat is geen dag, denkt Pauwels, om voor ritwinst te gaan.



"Ik heb de voorbije dagen een erg goede Contador gezien. Ik ben zeker dat hij zondag alles op alles gaat zetten om te winnen. Daarom heb ik vandaag alles gegeven."



Op het einde van een snikhete dag, waarin Pauwels naar eigen zeggen liters water over zijn hoofd goot om koel te blijven, kraakte Pauwels op de beklimming van Xorret de Cati. "Ik kende de beklimming niet. Als je de naam goed uitspreekt, denk ik dat je Spaans kunt", lacht hij. "Het tempo van Alaphilippe en Majka lag te hoog voor mij. Ik kon ook Poljanc niet volgen. Ik heb niet de versnelling die zij hebben. Alaphilippe is een van de beste van de wereld om op steile bergjes als deze te ontploffen. Het scheelde niet veel, ik bleef op vijftig of honderd meter hangen. Ik ben er één keer naartoe gereden, maar toen vertrok Majka worden. Vierde worden vind ik ook niet slecht."



Eerste keer Tour-Vuelta

Dat hij zich nog niet zo sterk voelt als in de Tour, zegt Pauwels. De combinatie van Tour en Vuelta was een ideetje van hem. "Ik heb gevraagd, op de tweede rustdag in de Tour, of er een kans was dat ik de Vuelta zou rijden."



De ploeg stemde toe. "Het is de eerste keer dat ik die combinatie maak", zegt Pauwels. "De eerste dagen waren wat moeilijk. Maar stilaan hervind ik mijn niveau van de Tour."



Die Tour was de beste die hij in de voorbije drie jaar reed, zegt Pauwels. "Conditioneel was ik nooit beter. Alleen een rit winnen zat er niet in."



In de Vuelta misschien. "Er zijn hier meer kansen dan in de Tour. In de Tour was ik na acht dagen mee op Station des Rousses. Ik werd op drie kilometer voor de streep ingehaald en 's avonds zat ik me bezorgd af te vragen of er nog wel kansen zouden komen. Hier in de Vuelta heb ik het gevoel dat ik bijna elke dag kan proberen."