Alaphilippe brengt Quick-Step-teller op drie, Froome steviger in het rood

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) heeft de achtste etappe van de Vuelta aan zijn palmares toegevoegd. De Fransman toonde zich na een stevige slotklim de snelste in een sprintje met drie. In het peloton dropte Chris Froome een bommetje waardoor de Brit zich morgen nog wat comfortabeler in de rode trui mag hijsen.

In een etappe van 199 kilometer van Hellín naar Xorret del Catí lag het zwaartepunt helemaal op het einde. De Alto Xorret de Catí, een kuitenbijter van vijf kilometer met stroken tot 18 procent, werd op zeven kilometer van de finish de scherprechter van de dag.



Een muur met andere woorden, maar daar deinsde een grote groep aan moedige avonturiers niet voor terug. 21 renners snelden er vandoor, met daaronder ook vijf Belgen. Loic Vliegen (BMC), Laurens De Vreese (Astana), Serge Pauwels (Dimension) Bart De Clercq en Maxime Monfort (beiden Lotto-Soudal) harkten met hun medevluchters in puffende omstandigheden - het kwik steeg naar 37 graden Celsius - een maximale kloof van vijf minuten bij elkaar. In tegenstelling tot gisteren kreeg het peloton geen snipperdag. Voorin zat namelijk ook ene Nelson Oliveira (Movistar). De Portugees stond in het algemene klassement op iets meer dan drie minuten van rode trui Chris Froome, dus mocht Team Sky in de aanloop van de col van eerste categorie al vol aan de bak, des te meer omdat het voorin zeer gesmeerd liep. Lees ook Opschudding in Vuelta: motor brengt Caja Rural-renner ten val

