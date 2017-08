LIVE Vuelta (13u35): Wie valt Froome aan op steile slothelling?

Door: redactie

26/08/17 - 00u00

© belga.

De achtste etappe voert het Vuelta-peloton van Hellín naar Xorret de Catí. Na een lange aanloop wordt het uitkijken naar de spektakelrijke finale, met de Alto Xorret de Catí als scherprechter. Die hindernis is slechts vijf kilometer lang, maar wel met stroken die oplopen tot 18 procent. Eenmaal boven volgt een korte afdaling van twee kilometer, de slotkilometer loopt licht op. Blijft Froome in het rood?



Klik hieronder in de balk 'live commentaar' op de bijdrage van onze Nederlandse collega's.