Vluchter Mohoric soleert naar zege in langste Vuelta-etappe, De Gendt vierde

video Matej Mohoric heeft de zevende etappe van de Vuelta gewonnen. De voormalige wereldkampioen bij de junioren en de beloften reed in de slotfase weg van zijn medevluchters en soleerde naar de zege. Thomas De Gendt finishte als vierde, Floris De Tier werd zesde. Chris Froome kende een zorgeloze dag en blijft leider.

Vandaag moesten de renners de langste etappe van de Vuelta bolwerken. Tussen Llíria en Cuenca stonden er 207 kilometer op het programma, met onderweg slechts drie klimmetjes. Vooraf een nieuwe kans voor de snelle mannen, maar toch lieten de sprintersploegen een kopgroep van veertien renners rijden. Voorin waren er ook twee Belgen vertegenwoordigd: Floris De Tier en Thomas De Gendt.



De avonturiers reden een voorgift van negen minuten bij elkaar, terwijl Team Sky een snipperdag nam. Al snel werd duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Net zoals in de Tour pikte De Gendt onderweg de prijsjes mee. Zo kwam onze landgenoot als eerste boven op de Puerto La Montalbana en de Alto de Santa Cruz de Moya.



Opnieuw motorincident

In de slotfase was het vervolgens uitkijken naar de Alto del Castillo, een kasseihelling op veertien kilometer van de finish. Opschudding op die hindernis, aangezien Rafael Reis door een motor ten val werd gebracht. Nadien ging de ijzersterke Mohoric er alleen vandoor. De Gendt, Rojas en Poljanski beten hun tanden stuk op de voormalige wereldkampioen bij de junioren en de beloften. De Sloveen soleerde naar de zege, terwijl Poljanski andermaal tweede werd. De Gendt moest vrede nemen met de vierde plek, De Tier finishte als zesde.