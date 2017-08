LIVE Vuelta: Twee Belgen maken kans op ritzege, peloton volgt op ruime afstand

Door: redactie

25/08/17 - 16u32

Het Vuelta-peloton trekt vandaag van Lliria naar Cuenca. De rit van 207 kilometer biedt mogelijk een nieuwe kans voor de sprinters, maar dan zullen Jens Debusschere en co wel de slotklim (de Alto de Castillo) van derde categorie moeten overleven. "Wat ik ervan hoor, is dat het een 'Vlaamse helling' is, 1,5 kilometer lang, met kasseitjes. Dat moet dus wel lukken." Gisteren veegde de Pool Marczynski de nul alvast van het bord voor Lotto-Soudal, volgt vandaag al een nieuwe zege?