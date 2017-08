Gehavende Betancur verlaat Vuelta met gebroken enkel - Ook Van Genechten stopt na val in neutralisatie - Porte en Hermans hernemen training

Door: redactie

25/08/17 - 18u18 Bron: Belga

Carlos Betancur. © rv.

Van Genechten geeft er de brui aan Jonas Van Genechten (Cofidis) heeft vandaag vroeg in de zevende etappe van de Ronde van Spanje de handdoek gegooid na een val in de neutralisatie. Die val gebeurde achteraan het peloton waarbij verschillende renners betrokken waren, ook Rui Costa. Om de gevallen renners de kans te geven weer aan te sluiten bij het peloton werd de koers even stilgelegd.



Vorig jaar wist Van Genechten nog een etappe te winnen de Vuelta. Dit jaar stond de renner van Cofidis - die volgend seizoen voor het nieuwe team van Jérôme Pineau Vital Concept gaat rijden - 163e op ruim 55 minuten van leider Chris Froome. © photo news.

Richie Porte en Ben Hermans hernemen de training WorldTour-team BMC heeft bekendgemaakt dat de Australiër Richie Porte en Ben Hermans opnieuw de trainingen hebben hervat. Beide renners gingen afgelopen zomer zwaar tegen het asfalt. Porte viel in de Tour, Hermans in de Ronde van Polen.



Richie Porte viel hard in de negende etappe in de Tour en liep daarbij een rechter sleutelbeen - en heupbreuk op. "Het gaat steeds beter met Richie", getuigt teamarts Max Testa. "Hij heeft op dit moment nog licht ongemak in zijn schouder, maar aan zijn heup heeft hij al helemaal geen last meer. We volgen hem van nabij op en beslissen de komende weken of hij dit seizoen nog in actie zal komen. Het doel is om hem nog minstens één keer opnieuw het rugnummer te laten opspelden."



"Maandag heb ik voor het eerst op de weg getraind", legt Porte uit. "Ik heb 2-3 uur kunnen rijden, maar ben uiteraard mijn vorm kwijt. Ik focus me voorlopig op mijn herstel en pin me nog niet vast op het feit of ik nog een wedstrijd zal rijden dit seizoen."



Ben Hermans liep bij een tuimelperte in de Ronde van Polen breuken op in zijn rechterpols, linker grote teen en borstbeen. Hij brak daarbovenop ook nog enkele tanden. "Wat Ben betreft, gaat het ook de goede weg uit", aldus Testa. "Vanaf volgende week kunnen we zijn programma voor het einde van het seizoen bekijken."



Hermans zelf toonde zich ook optimistisch. "Ik voel me steeds beter", aldus de Limburger. "Alleen mijn gebroken tanden baren me nog een beetje zorgen. Het is wachten tot ze honderd procent hersteld zijn. Ook mijn nek is nog altijd stijf. Van de dokters heb ik groen licht gekregen om op de weg te beginnen trainen. Dat heb ik vandaag meteen gedaan met een tocht van vier uur. Ik denk dat ik mijn vorm nog niet kwijt ben. Ik ga er zeker van uit in september en oktober nog aan de start van wedstrijden te komen." We checked in with @richie_porte and @hermansben who are back on the #BMCTeammachine following their crashes. ¿¿ ¿¿ https://t.co/6C7AnzBDg0 pic.twitter.com/arI3SMa8fc — BMC Racing Team (@BMCProTeam)

Quick-Step houdt Enric Mas tot 2019 aan boord Quick-Step Floors heeft vandaag bekendgemaakt dat de Spanjaard Enric Mas een extra jaar aan zijn bestaande contract heeft toegevoegd. De 22-jarige Mas ligt nu vast bij het team van Patrick Lefevere tot eind 2019.



Mas werd gisteren nog derde in de zesde etappe van de Ronde van Spanje en toonde zich voordien ook al in de Ronde van Burgos met een tweede plaats in het eindklassement en de jongerentrui.



"Enric heeft ons dit seizoen verrast", legde Lefevere uit in een persbericht. "Hij is nog steeds heel jong. We weten niet waar zijn limieten liggen, maar zullen dat de komende jaren zeker ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons allemaal kan verbazen." We're starting off the weekend with some great news: @EnricMasNicolau has extended his deal with Quick-Step Floors - https://t.co/h3EVo1fuuh pic.twitter.com/ilg7Bc6obj — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)

Eddy Merckx tekent present op zijn Classic De eerste editie van de Eddy Merckx Classic voor wielertoeristen gaat zaterdag van start aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Kannibaal zal zelf aanwezig zijn om de renners moed in te spreken. Het evenement wordt georganiseerd door Golazo, dat drie afstanden onderscheidt. Deelnemers kunnen 58, 117 of 155 kilometer afleggen. De start is voorzien om 7u30. Het parcours trekt na de start in Brussel naar de Vlaamse Ardennen, via het Pajottenland. Daar wordt onder meer de Muur van Geraardsbergen beklommen. Vervolgens vervolgt het peloton - voor de renners die 155 km afleggen - zijn weg naar het noorden van Henegouwen. De aankomst ligt opnieuw getrokken aan het Koning Boudewijstadion.



Golazo liet weten dat al meer dan 600 deelnemers zich inschreven voor het evenement. Dat cijfer kan echter nog stijgen. De Eddy Merckx Classic past in het rijtje evenementen dat recent door Golazo werd opgestart. Het bedrijf organiseert ook de Greg Van Avermaet Classic (in mei in Berlare-Donkmeer), de Philippe Gilbert Classic (in april in Aywaille), de Fabian Cancellara Classic (in maart in Harelbeke) en de Sven Nys Classic (in september in Baal). Eddy Merckx tijdens de voorbije Tour met Justine Henin. © photo news.

Vegard Breen stopt ermee De Noor Vegard Breen heeft op 27-jarige leeftijd besloten zijn fiets aan de haak te hangen. Dat meldde hij aan ProCycling.no. Breen kwam tussen 2014 en 2015 twee seizoenen uit voor Lotto Soudal. Hij wil in het najaar nu opnieuw gaan studeren. "Het gebrek aan motivatie was een belangrijke reden om te stoppen, maar het was niet enkel dat. Ik weet wat er nodig is om een plek op het hoogste niveau te bemachtigen, maar dat lukt mij niet meer. Ik ben er zeker van dat ik mijn potentieel niet benut heb", liet een teleurgestelde Breen optekenen.



De Noor reed het voorbije seizoen na uitstapjes naar Lotto (2014-2015) en Fortuneo (2016) dit seizoen opnieuw in eigen land bij Team Joker. Hij verdedigde de kleuren van dat team ook al tussen 2010 en 2013. Woensdag gaf hij in zijn laatste profkoers, de Druivenkoers in Overijse, op. Vegard Breen naast Griepel in 2014 bij het toenmalige Lotto-Belisol. © belga.