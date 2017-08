Fel gehavende Betancur verlaat Vuelta met gebroken enkel

Door: redactie

25/08/17 - 09u09 Bron: Belga

Voor Carlos Betancur zit de Ronde van Spanje erop. De Colombiaan van Movistar kwam gisteren tijdens de zesde etappe hard ten val. Onderzoek in het ziekenhuis maakte duidelijk dat Betancur zijn rechterenkel heeft gebroken. Hij heeft ook meerdere verwondingen in zijn gezicht.

De 27-jarige Betancur werd slachtoffer van de val van Tejay van Garderen, die hij niet kon ontwijken. De nummer vijf van het eindklassement van de Ronde van Italië in 2013 wist de etappe nog wel uit te rijden.



Betancur stond op de zestiende plaats in het algemeen klassement. In de Tour de France eindigde de Zuid-Amerikaan vorige maand als achttiende.