Marczynski bezorgt Lotto-Soudal overwinning in Vuelta, Froome blijft leider

24/08/17 - 17u15

Tomasz Marczynski heeft de zesde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Na een amusante rit tussen Villarreal en Sagunt was de Pool van Lotto-Soudal sneller dan zijn medevluchters Pawel Poljanski en Enric Mas. Chris Froome behoudt de rode leiderstrui.

Contador kleurt finale

Op de laatste van vijf hellingen - de Puerto del Garbi van tweede categorie - deelde Alberto Contador enkele stevige prikken uit. Fabio Aru kwamen zelfs even in de problemen, maar bleef uiteindelijk wel aan boord. Na de top profiteerden Froome en Contador van een valpartij met onder meer Tejay van Garderen om een kleine voorgift te nemen op de groep der favorieten, al konden Vincenzo Nibali en co vrij snel de bres van vijftien seconden dichten.



Met nog tien kilometer voor de boeg bleven er voorin slechts drie koplopers over: Enric Mas, Tomasz Marczynski en Pawel Poljanski. De groep met de rode trui volgde op amper een halve minuut van het trio. Alles op een zakdoek dus, maar toch hielden de vluchters stand. Uiteindelijk toonde Lotto-Soudal-renner Marczynski zich sneller dan zijn landgenoot Poljanski. Enric Mas van Quick-Step Floors moest vrede nemen met de derde stek. Chris Froome behoudt de rode leiderstrui.



Marczynski: "Mooiste overwinning uit mijn carrière"

"Ongelooflijk, er gaan tal van emoties door me heen", sprak Marczynski meteen na de finish. "Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière. Ik was enorm gemotiveerd om naar hier te komen en had heel veel zin in de etappe van vandaag. Voor de sprinters zou het net iets te lastig zijn, wellicht had een vroege vlucht meer kans."



Dus werd het een gevecht om mee te glippen. "Het was moeilijk, een zeer snelle openingsfase met wel 1000 aanvallen", vertelde hij met de glimlach. "Uiteindelijk zat ik ook in die grote groep en op het eind blijf ik over met Mas en Poljanski. Ongelooflijk dat ik hier de zege pak, zo vroeg in de Vuelta, dat is geweldig voor mij en het team."