LIVE Vuelta: Houden vluchters stand? Contador deelt enkele prikken uit

24/08/17 - 16u25

De zesde etappe in de Vuelta is er één voor de vrijbuiters. Na de start in Villarreal staan er vier hellingen van derde categorie op het menu. Nadien moeten de renners de Puerto del Garbi van tweede categorie bedwingen. Die laatste hindernis van de dag is 9,3 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2%. Na de top volgen nog 36,4 kilometer tot de finish. Kan Thomas De Gendt vandaag een nummertje opvoeren?



