Zieke John Degenkolb stapt uit de Vuelta

MDB

23/08/17 - 11u17 Bron: Belga

De Ronde van Spanje van 2017 heeft niet lang geduurd voor John Degenkolb. De Duitse hardrijder van Trek-Segafredo moet al na de vierde etappe opgeven met een bronchitis. Hij staat dan ook niet aan de start in Benicàssim voor de vijfde rit.

"Ik heb nooit eerder moeten opgeven in een grote ronde, dus dit is een enorme ontgoocheling dat ik uit de Vuelta moet stappen", zegt Degenkolb. "Ik kwam naar hier in een goeie vorm en met twee doelen: een rit winnen en Alberto (Contador) helpen om een goed resultaat te bereiken in zijn laatste wedstrijd als profrenner. Jammer genoeg werd ik twee dagen geleden ziek. Ik heb mij door de voorbije etappes geworsteld in de hoop dat mijn lichaam zou herstellen, want ik had de benen. Maar als je niet deftig kan ademen, is het gewoon onmogelijk verder te doen."



De Duitser voelt zich "erg gefrustreerd". "Ik begon het seizoen goed met een zege in Dubai en heel wat top tien-plaatsen in de voorjaarsklassiekers. Maar daarna liep het nooit meer zoals gewenst. Hoe dan ook, de gezondheid komt eerst en het seizoen is nog niet voorbij, dus ik wil nu geen risico's nemen. Ik ga binnenkort naar huis, herstellen en focussen op de rest van het seizoen."



Degenkolb nam voor de vijfde keer deel aan de Vuelta. Hij won al tien ritten en nam in 2014 de puntentrui meer naar huis. De 28-jarige Duitser heeft ook onder meer Milaan-Sanremo (2015), Parijs-Roubaix (2015), Gent-Wevelgem (2014), Parijs-Tours (2013) en Hamburg Cyclassics (2013) op zijn erelijst.