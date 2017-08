Lutsenko knalt medevluchters tureluurs in pittige heuveletappe, Froome doet een zaakje

Dries Mombert

23/08/17 - 17u55

© TDW.

Alexey Lutsenko heeft de vijfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De hardrijder van Astana toonde zich na een lange aanval de beste van alle vluchters. Merhawi Kudus strandde op de tweede plaats. Chris Froome behoudt de leiding en deed samen met Contador en Chaves een zaakje op de slotklim.

Met een tocht van 175,7 kilometer van Benicassim naar Ermita Santa Lucia trokken de Vuelta-renners vandaag opnieuw het Spaanse heuvellandschap in. Voortdurend op en af dus, en dat inspireerde 17 renners om al vroeg in de wedstrijd het ruime sop te kiezen.



Daarbij geen Belgen, maar met Julian Alaphilippe en Alexis Gougeard wel een stevige brok Frans talent. Het peloton onder leiding van Team Sky zag de ontsnapping wel zitten en gaf de koplopers al gauw een vrijgeleide om voor de etappezege te strijden.



Met een slotklim van 3,7 kilometer en stijgingspercentages tot 15% was de rit gesneden brood voor de pezige punchers in de kopgroep. Alaphilippe, Kudus, Mas en Soler slepen hun messen, terwijl Davide Villella zich onderweg uitleefde in de strijd voor het bergklassement.