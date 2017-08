LIVE Vuelta: Houden de vluchters stand in pittige heuvelrit?

Door: redactie

23/08/17 - 16u44

Vandaag staat er een heuvelachtige rit van 175,7 kilometer op het programma. In de vijfde etappe van de Vuelta doemt al snel de Alto del Desierto de las Palmas op. Na die stevige helling van tweede categorie volgen de Alto de Cabanes (3de categorie), de Coll de la Bandereta (2de categorie) en de Alto de la Serratella (2de categorie). Nadien komen de renners aan de voet van de Ermita Santa Lucia, tevens ook de slotklim. Die kuitenbijter is 3,4 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,7%. Zorgt de laatste hindernis voor verschillen bij de klassementsmannen?



