Nieuw feestje voor Quick.Step: Trentin ontbindt zijn duivels in Tarragona

Door: Mike De Beck

22/08/17 - 17u44

© rv.

Opnieuw vreugde in het kamp van Quick.Step-Floors waar de Belgische wielerformatie na Lampaert nu al een tweede ritzege boekt in deze Ronde van Spanje. Matteo Trentin werd in Tarragona uitstekend afgezet waarop de Italiaan de klus klaarde. Hij bleef Juan José Lobato en onze landgenoten Tom Van Asbroeck, Edward Theuns en Jens Debusschere in de spurt voor. Chris Froome blijft na het spurtersfeestje uiteraard leider.

Tarragona. Ene Philippe Gilbert heeft goede herinneringen aan de Catalaanse stad. De laatste keer dat de Ronde van Spanje neerstreek in Tarragona, was Gilbert aan het feest en boekte hij dus in 2013 een ritzege in die grote ronde. Vandaag lagen de spurters echter op de loer.



Vijf renners probeerden de snelle mannen stokken in de wielen te steken en kregen een vrijgeleide van het peloton. Stéphane Rossetto (Cofidis), Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon), Johan Le Bon (Française des Jeux), Diego Rubio (Caja Rural) en Nick Schultz (Caja Rural) gooiden de knuppel in het hoenderhok. Voor Rossetto ging het dan weer te traag waarop de Franse renner op zo'n 70 kilometer van de streep een demarrage plaatste. Enkel Diego Rubio volgde gedwee in zijn wiel. Lees ook Herbeleef hoe Trentin raak schoot in Tarragona

