Froome test de favorieten meteen in Andorra en wordt leider, Nibali pakt de dagzege

Door: Mike De Beck

21/08/17 - 17u26

© afp.

Vincenzo Nibali heeft de derde etappe van de Vuelta in Andorra La Vella naar zijn hand gezet. Na 158,5 kilometer en meteen al drie stevige beklimmingen in de Pyreneeën kregen we meteen oorlog tussen de klassementsmannen en was de Haai van Messina sneller dan de kleine kopgroep der favorieten. Yves Lampaert mocht vandaag dan weer paraderen in de leiderstrui, maar moest die op het einde van de dag afgeven aan Chris Froome die zich meteen als de te kloppen man toonde.

De Gendt had dan al zijn zinnen gezet op de trui van het bergklassement. Op de Col de la Perche, eerste beklimming van de dag, graaide onze landgenoot alvast de volle buit mee op de col van eerste categorie. Meteen tien punten rijker, maar de trui was op het einde van de dag wel voor Davide Villella.



Op de Col de la Rabassa was de ravage voorin groot. Wanneer Team Sky het tempo de hoogte injoeg op de col van eerste categorie, moest Thomas De Gendt zijn metgezellen laten gaan. Van de acht vluchters van de dag bleven enkel Geniez en Villella het langst in de spits van de koers. Ook in het grote pak stond de deur achteraan wagenwijd open. Dat gold ook voor onder meer Serge Pauwels en Bob Jungels. Yves Lampaert mocht vandaag met de leiderstrui pronken in het peloton. © TDW.