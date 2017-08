LIVE Vuelta (13u15): Zorgen de klassementsrenners meteen voor vuurwerk in lastige Pyreneeënrit?

Door: redactie

21/08/17 - 00u00

Slaat Froome meteen toe in eerste bergrit? © photo news.

In de derde etappe van de Vuelta trekken de renners de Pyreneeën in. Meteen na de start staat er al een klim van eerste categorie op het programma. Nadien volgt een lange afdaling tot de volgende zware helling: de Coll de la Rabassa. Daar moet er 13,2 kilometer geklommen worden aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. De derde en laatste hindernis van de dag is de Alto de la Comella: 4,3 kilometer aan 8,3 procent. Na de top moeten de renners zo'n zeven kilometer dalen tot de finish in Andorra la Vella, de hoofdstad van Andorra. Wie neemt straks de rode leiderstrui over van Yves Lampaert?