Herbeleef hoe Nibali als een duivel uit een doosje eerste Pyreneeënrit op zak stak

Door: redactie

21/08/17 - 17u20

© rv.

In de derde etappe van de Vuelta trekken de renners de Pyreneeën in. Meteen na de start staat er al een klim van eerste categorie op het programma. Nadien volgt een lange afdaling tot de volgende zware helling: de Coll de la Rabassa. Daar moet er 13,2 kilometer geklommen worden aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. De derde en laatste hindernis van de dag is de Alto de la Comella: 4,3 kilometer aan 8,3 procent. Na de top moeten de renners zo'n zeven kilometer dalen tot de finish in Andorra la Vella, de hoofdstad van Andorra. Wie neemt straks de rode leiderstrui over van Yves Lampaert?

Nibali juicht! Nibali schudt zeer verassend een versnelling uit de mouwen! Niemand kan in zijn wiel aanpikken, waardoor de Italiaan vanuit een verloren positie de derde etappe op zak steekt! Straffe stoot! De La Cruz bolt als tweede over de meet, Froome is derde. Victory for Nibali! https://t.co/wEk1k8fsAJ #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿¿ (@radiotour_en) EL TIBURÓN!! @vincenzonibali

HUGE win! #LV2017 pic.twitter.com/U9oRuIe0pJ — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 2 km: Sprinten voor de overwinning! Ook Nibali, Roche en De La Cruz komen na een aalvlugge afdaling vooraan aansluiten! We krijgen een sprint!

Nog 3 km: Opnieuw met vier Op 3 kilometer van de streep komen Bardet en Aru aansluiten bij de twee leiders. De la Cruz hangt op 9 seconden, een klein groepje met Nibali en Roche op 13 tellen.

Nog 6 km: Razendsnel naar de finish Froome en Chaves komen samen boven. Bardet en Aru volgen op tien seconden en zien de twee leiders rijden. Wie durft het meeste risico leggen in de snelle afdaling richting eindmeet?

Nog 7 km: Aru op komst Het spat volledig uit elkaar! Aru en Bardet willen naar de twee leiders, terwijl Nibali zich in het zadel neerpletst. De Italiaan lijkt het strakke tempo niet te kunnen volgen.

Nog 8 km: Aanval Froome! Froome kletst uit het wiel van zijn collega's en plaatst een ferme demarrage. Enkel Chaves lijkt te kunnen volgen. Een flinke aanval van de Brit! @ChrisFroome attacks with 7.8km to go and Chaves (ORS) is able to go with him as they open a gap on the other contenders. Come on Froomey! — Team Sky ¿¿ (@TeamSky)

Nog 8 km: Barguil volgend slachtoffer En ook Warren Barguil, de winnaar van het bergklassement van de Tour de France, moet lossen. Net als Rafal Majka. Het is een slagveld!

Nog 10 km: Contador kraakt Het eerste groot slachtoffer van het beulenwerk van de troepen van Froome is al een feit. Niemand minder dan de afscheidnemende Alberto Contador moet lossen. Het is meesterknecht Mikel Nieve die het tempo torenhoog houdt. Chavez en Aru volgen wel. Contador is dropped https://t.co/wEk1k7XRc9 #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿¿ (@radiotour_en) Se ha quedado @albertocontador en la subida de La Comella ¿¿¿¿

4.3 km de subida a 8.6% #LV2017 pic.twitter.com/t6QRTKdivz — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 11 km: Laatste klim van de dag En daar duikt de Alto de la Cormella op. Sky zet zich opnieuw op kop, achteraan scheurt het meteen in stukken.

Nog 12 km: Froome grijpt drie seconden Het is niet te geloven, maar het is Chris Froome himself die de punten, maar veel belangrijker, de drie bonificatieseconden bij de tussensprint wegkaapt. Het lijkt een peulenschil, maar kan wel eens belangrijk worden bij de eindafrekening.

Nog 16 km: Lampaert op 13 minuten Tussen al dat klimwerk zouden we nog vergeten dat er ook een tussensprint in deze etappe ligt. Deze kondigt zich aan op elf kilometer van de meet. Intussen krijgen we de melding dat Yves Lampaert op 13 minuten hangt. One more climb, Lampaert very far behind https://t.co/wEk1k7XRc9 #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿¿ (@radiotour_en)

Nog 25 km: Alto de la Cormella We denderen aan een helse vaart naar de laatste hindernis van vandaag: de Alto de la Cormella. Een 4,3 kilometer lange beklimming van tweede categorie en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3 percent.

Nog 30 km: Alles te herdoen Geniez en Villella zijn er nipt in geslaagd het peloton voor te blijven op de top van de Coll de la Rabassa. Tijdens de afdaling worden ze evenwel ingerekend door een vrij omvangrijk peloton. Ondanks het strakke tempo van Team Sky gaan we toch nog met een vijftigtal renners de finale in.

Nog 31 km: Aan de finish staan ze al klaar We krijgen nog een uurtje koers, maar aan de eindmeet staan ze hun wielerhelden toch al ongeduldig op te wachten. 35 Kilómetros para la meta... y así está la gente esperando.

Fans waiting the riders in the finish line. #LV2017 pic.twitter.com/W6mSfcZjg0 — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 32 km: Samensmelting in de maak Nu gaat het wel heel snel. Geniez en Villella houden nog 22 seconden over op Costa, Atapuma, Ferrari en Pedrero. Het peloton volgt op 28 eenheden.

Nog 34 km: Jungels volgend slachtoffer Rui Costa en Darwin Atapuma slagen er dan toch in om weg te rijden. De collega's van UAE Team gaan in eerste instantie op zoek naar Ferrari en Pedredo. Achteraan het peloton krijgen we nog meer slachtoffers. Bob Jungels en Marc Soler moeten afhaken. Vooral voor de Luxemburger van Quick-Step Floors is dit een klap, want hij was dé kandidaat om het rood in de ploeg te houden.

Nog 36 km: Sky imponeert Het tempo dat Team Sky aan de dag legt, is versmachtend. Op deze manier duikt de voorsprong van de twee koplopers onder de twee minuten én slaagt er niemand in om vanuit de grote groep te demarreren. Intussen moet ook Julian Alaphilippe - nog naar het goede ritme zoekend na zijn inactiviteit - het peloton laten rijden. La Rabassa, coronado.

El ¿¿¿¿¿¿@TeamSky ha acabado con la fuga.

30 kilómetros a meta¿¿¿¿.https://t.co/ExV8k7CdDN pic.twitter.com/48pCD0HXZC — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 38 km: Avontuur De Gendt zit erop Thomas De Gendt wordt ingerekend door het peloton. Onze landgenoot draagt morgen dus niet de bollentrui, aangezien er straks nog heel wat punten voor de bergtrui te verdienen zijn. Intussen schudt Geniez vooraan aan de boom, waardoor Ferrari moet lossen. Nog twee leiders.

Nog 38 km: Pauwels in de problemen Voor Serge Pauwels gaat het te snel. Hij bengelt achteraan het peloton. Vreemd, want onze landgenoot van Dimension Data is met gezonde ambities naar deze Vuelta afgezakt en reed onlangs met een 19de plaats in het eindklassement nog een knappe Tour.

Nog 41 km: Domont weer gegrepen, ook De Gendt lost De solo van Domont heeft niet lang geduurd. Hij wordt opnieuw ingerekend en meteen voorbijgestoken door Geniez, Villella en Ferrari, de overblijvers van de vroege vlucht van de dag. De Gendt heeft de rol vooraan moeten lossen en hangt op vijftien seconden van het drietal. De grote groep is intussen genaderd op 2'15". #LV2017 The riders are climbing the col de la Rabasa. The breakaway split and Ferrari, Geniez and Villella are now at the front! 41km to go! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Nog 43 km: Lampaert moet lossen Sky zet zich meteen op kop, in dienst van Christopher Froome. Aan de staart van het peloton moeten we helaas afscheid nemen van Lampaert. Zoals verwacht is deze klim iets te zwaar voor de Izegemnaar. Groene trui Trentin vergezelt zijn ploegmaat Lampaert in trouble https://t.co/wEk1k8fsAJ #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿¿ (@radiotour_en)

Nog 44: Daar is de Coll de la Rabassa Domont start aan zijn tweede klim van de dag, met in zijn zog ook de zeven andere vluchters. De Coll de la Rabassa is een eerste categorieklim van 13,3 kilometer aan 6,8%. Intussen dendert het peloton in een rotvaart richting voet. Wie gooit als eerste de koers open? The leaders tackle the Col de la Rabassa https://t.co/wEk1k8fsAJ #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿¿ (@radiotour_en) ¡Segundo puerto del día!

Comienza La Rabassa #LV2017

Second climb!! ¿¿¿¿¿¿https://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/qi49yE1GAQ — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 53 km: Domont probeert het alleen Op de licht hellende aanloper gaat het te traag voor Axel Domont. De Fransman zegt de kopgroep vaarwel en gaat solo naar de tweede beklimming van de dag. Ver rijdt hij evenwel niet weg, zijn oude metgezellen hangen op twintig seconden.

Nog 59 km: Huzarenstukje De Gendt? Thomas De Gendt is met een doel aan deze Vuelta gestart. Onze landgenoot kan immers de 100ste renner worden die in de 3 grote rondes (de Giro, de Tour en de Vuelta) minstens één rit wint. Het zal niet makkelijk zijn om dat kunststukje vandaag al te verwezenlijken, maar wie niet waagt, niet wint.

Nog 63 km: Gemiddeld 41,4 km/u Na twee uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid van de koplopers 41,4 kilometer per uur. Dat zal zo meteen een flinke duik nemen, want zo dadelijk gaat het al lichtjes bergop in afwachting van de tweede col van de dag. 41.4km/h after 2 hours https://t.co/wEk1k8fsAJ #LV2017 — Radio Vuelta EN ¿¿¿ (@radiotour_en)

Nog 75 km: Stilte voor de storm We zijn net over halfweg, dus tijd om iets te eten. Het is lang wachten tot de rit echt ontploft. Op 44 kilometer van de finish wacht de Coll de la Rabassa. Dan kan het spektakel beginnen! Vervolgens krijgen we nog een klim van de tweede categorie en een snelle afdaling naar de finish in Andorra. Het peloton - waar de troepen van Patrick Lefevere nog steeds het commando voeren - hangt nog altijd op vier minuten. Aumenta la ventaja de la fuga tras el paso por el avituallamiento.#LV2017

5 Minutes for the breakaway pic.twitter.com/tEHu2W7hmw — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 91 km: Vuelta komt thuis In de lange afdaling op Spaanse bodem kunnen de renners even uitblazen en vooral hun batterijen sparen voor wat nog komen zal. De acht leiders hebben met ruim vier minuten nog een aanzienlijke kloof op een peloton dat gecontroleerd wordt door de manschappen van rode trui Yves Lampaert, Quick-Step Floors. Team Sky bezet de tweede rij. © TDW.

Nog 110 km: Op naar Spanje De tenoren krijgen op weg naar de tweede col van de dag - Coll de la Rabassa - zestig kilometers aan licht dalende wegen voorgeschoteld. Over vijf kilometer trekken we trouwens Spanje binnen, waarna de renners meteen Andorra bezoeken.

Nog 127 km: De Gendt graait bollenpunten weg U mag twee keer raden wie als eerste bovenkomt op de Col de la Perche. De Gendt laat met een snedig sprintje iedereen achterwege en pakt de volle buit voor het bergklassement. Met tien punten rijdt de 30-jarige Belg nu virtueel in de bollentrui, al komen er straks natuurlijk nog twee stevige cols aan. Vier minuten later heeft ook de grote groep zonder slachtoffers zijn eerste berg van de dag én van deze Vuelta erop zitten. Col de La Perche (1ª)

1. @DeGendtThomas (@Lotto_Soudal) 10pts

2. @Davide_villella (@Ride_Argyle) 6 pts

3. Ferrari (@CajaRural_RGA) 4pts pic.twitter.com/VzSxq14LeT — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 131 km: Peloton komt dichter De kloof van De Gendt en co slinkt nu toch. Het peloton wil de vrijbuiters niet té ver laten rijden - je weet namelijk nooit met onze landgenoot - en knijpt met 3'30" een minuut van de voorsprong af. De leiders hebben nog vier kilometers klimwerk voor de boeg. With 135km to go the breakaway has a 3'30 lead with Team Sky safely near the front of the peloton #LV2017¿¿¿¿ pic.twitter.com/cVAdhbLOyE — Team Sky ¿¿ (@TeamSky)

Nog 136km: Acht leiders Sterk nummer van Niemiec. De Pool komt vooraan aansluiten, waardoor we acht koplopers hebben. Het peloton stemt haar tempo af op de leiders, waardoor de voorsprong van 4 minuten en 30 seconden status co blijft. © TDW.

Nog 138km: Niemiec op zoek naar kop Er bengelt er eentje tussen de leiders en het peloton. Przemyslaw Niemiec van UAE Team Emirates beklimt de col moederziel alleen en hangt een halve minuut achter het zevental. Welcome in the mountains #lv2017 #ALLEZALM pic.twitter.com/K6Tsf5mlad — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme)

Nog 144 km: Col de la Perche De eerste klim van de dag dient zich onmiddellijk aan. De Col de la Perche, een klim van eerste categorie, is 19,5 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,3%. In totaal overwinnen de renners 1.580 hoogtemeters. Geen échte kuitenbijter, wel eentje die de renners langzaam afmat. Comienza el primer puerto del día¿¿.

144 Kilómetros para meta¿¿.

Col de La Perche.1¿#LV2017https://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/VskRukwd46 — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 146km: Zeven leiders Axel Domont, Alexandre Geniez (beiden AG2R La Mondiale) en Fernando Orjuella (Manzana) komen vooraan aansluiten. De kloof met het peloton bedraagt al ruim vier minuten. De eerste vlucht van de dag is met andere woorden meteen de goede. El @AG2RLAMONDIALE pone buen ritmo en la escapada. #LV2017

7 escapados.

The AG2R is working hard for the breakawayhttps://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/F12UPCRqn0 — Vuelta a España (@lavuelta)

Nog 158 km: We zijn vertrokken, het kriebelt meteen bij De Gendt De officiële start is gegeven! Vier avonturiers knijpen er meteen vandoor met daarbij ook...jawel...Thomas De Gendt. Onze landgenoot van Lotto Soudal krijgt Fabricio Ferrari (Caja Rural), Anthony Turgis (Cofidis) en Davide Villella (Cannondale) mee. Het peloton laat begaan. #LV2017 @DeGendtThomas, Ferrari, Turgis and Villella attacked from the start and are now at the front ! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Met 194 renners in neutrale zone De renners zitten nog in het neutrale gedeelte van de etappe. Zodra de rode vlag naar beneden gaat, kan het spektakel beginnen voor de 194 resterende renners. Javier Moreno (Bahrein), Anass Ait El Abdia (UAE), Michael Kolar (Bora) en Benjamin King (Dimension Data) gaan niet meer van start. Morena liep gisteren een kaakbreuk op, El Abdia een sleutelbeenbreuk. Kolar kampte na de aankomst met spijsverteringsproblemen en King gooide deze ochtend de handdoek in de ring.