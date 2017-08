Beresterke Lampaert 'skart' naar etappezege én leiderstrui in de Vuelta

DM

20/08/17 - 17u35

Yves Lampaert heeft een groots nummer opgevoerd in de Vuelta. De West-Vlaamse hardrijder van Quick.Step-Floors haalde het met een late uitval voor ploegmaat Matteo Trentin en neemt zo ook de rode leiderstrui over van BMC-renner Rohan Dennis. Edward Theuns werd tweede Belg op een vierde plaats.

Lampaert doet het met late uitval

In de eerste etappe in lijn kregen de sprinters zowaar de kans om hun snelle benen te tonen in de grotendeels bergachtige Ronde van Spanje. Met een vlakke rit tussen Nïmes en Gruissan mochten de Degenkolbs, Modolo's en Debusscheres van deze wereld strijden om de zege. Of toch niet?



Met een stevige zijwind dreigde de etappe immers op een waaierfestijn af te stevenen. Niets was minder waar, want geen waaiers en zelfs ook geen ontsnapping. Zo kwam het dat het peloton ruim 200 kilometer compact samen over de Franse wegen reed.



In de slotkilometers dan eindelijk wat animo. Team Sky en Quick.Step-Floors staken het vuur aan de lont en zetten de boel stevig op kant. Een onvermoeibare Yves Lampaert reed zich in de stijl van de hardrijder de naad uit de broek voor Trentin.



De Italiaan toonde zich de perfecte bliksemafleider en liet bij het ingaan van de laatste kilometer een slinks gaatje vallen. Vogel Lampaert was zo plots gaan vliegen en bleef met enkele stevige lendenrukken uit de greep van het peloton.



De West-Vlaming perste er alles uit en hield aan de meet nog net genoeg over om voor het aanstormend peloton te finishen. Ploegmaat Trentin werd tweede, terwijl Lampaert met ook nog eens de leiderstrui een mooie dubbelslag mocht vieren.