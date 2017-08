Beresterke Lampaert 'skart' naar etappezege én leiderstrui in de Vuelta

Dries Mombert

20/08/17 - 17u35

© TDW.

Ronde van Spanje Yves Lampaert heeft een groots nummer opgevoerd in de Vuelta. De West-Vlaamse hardrijder van Quick.Step-Floors haalde het met een late uitval voor ploegmaat Matteo Trentin en neemt zo ook de rode leiderstrui over van BMC-renner Rohan Dennis. Edward Theuns werd tweede Belg op een vierde plaats.

In de eerste etappe in lijn kregen de sprinters zowaar de kans om hun snelle benen te tonen in de grotendeels bergachtige Ronde van Spanje. Met een vlakke rit tussen Nïmes en Gruissan mochten de Degenkolbs, Modolo's en Debusscheres van deze wereld strijden om de zege. Of toch niet? Met een stevige zijwind dreigde de etappe immers op een waaierfestijn af te stevenen. Niets was minder waar, want geen waaiers en zelfs ook geen ontsnapping. Zo kwam het dat het peloton ruim 200 kilometer compact samen over de Franse wegen reed. In de slotkilometers dan eindelijk wat animo. Team Sky en Quick.Step-Floors staken het vuur aan de lont en zetten de boel stevig op kant. Een onvermoeibare Yves Lampaert reed zich in de stijl van de hardrijder de naad uit de broek voor Trentin. De Italiaan toonde zich de perfecte bliksemafleider en liet bij het ingaan van de laatste kilometer een slinks gaatje vallen. Vogel Lampaert was zo plots gaan vliegen en bleef met enkele stevige lendenrukken uit de greep van het peloton. De West-Vlaming perste er alles uit en hield aan de meet nog net genoeg over om voor de aanstormende meute te finishen. Ploegmaat Trentin werd tweede, terwijl Lampaert met ook nog eens de leiderstrui een mooie dubbelslag mocht vieren. De verschillen bij de favorieten liepen niet al te hoog op, morgen trekken de renners de Pyreneeën in.

Lampaert: "Dit pakken ze me nooit meer af"

Yves Lampaert heeft een dubbelslag beet in de Vuelta. De Belgische kampioen tijdrijden won niet alleen de tweede etappe, hij is ook de nieuwe leider in de Vuelta. "Ik ben sprakeloos", stelde hij in een eerste reactie na de finish. "Mijn Vuelta kan al niet meer stuk."



De rit werd aangekondigd als een waaierrit, maar echt in stukken brak het niet. "Dus was afgesproken met de ploeg, als het onderweg niet zou lukken om het in waaiers te trekken, we iets in de laatste 10 kilometer zouden proberen."



Dat lukte. Quick-Step Floors trok het op een lint met een sterke Niki Tersptra, daarna deed Alaphilippe zijn duit in het zakje. Zo'n tien renners hadden een kleine kloof in de laatste 2 km. "Vlak voor de rotonde riepen mijn ploegmaten dat ik vol door moest gaan", aldus Lampaert.



Wat niet lukte in de vierde rit van de BinckBank Tour, waar hij strandde in de laatste honderden meters en Theuns won, lukte nu wel. Lampaert bleef voorop. "Ik ben enorm blij dat ik het hebben kunnen afronden", zei hij nog. "En dan ook nog eens de leiderstrui. Ik kan het bijna niet geloven. Ik besef nog niet goed dat ik morgen start met deze trui, al zal ik die waarschijnlijk niet kunnen houden aangezien ik geen klimmer ben en het morgen al meteen stevig bergop gaat. Misschien kan Bob (Jungels) of David De La Cruz de trui wel overnemen. Deze Vuelta is voor mij alvast geslaagd. Ik wil misschien nog eens iets proberen in een vroege vlucht en een goede tijdrit rijden, maar dit pakken ze me alvast niet meer af en is één van de mooiste momenten in mijn carrière."