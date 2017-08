Vuelta van De Tier start in mineur na wel heel vreemde tuimelperte van ploeggenoot

Glenn Van Snick

19/08/17 - 19u56

Landgenoot Floris De Tier had zich zijn start in de Ronde van Spanje wellicht anders voorgesteld. In de ploegentijdrit kon de renner van LottoNL-Jumbo zijn teamgenoot Antwan Tolhoek - die op z'n zachtst gezegd wel een heel vreemde tuimelperte maakte - niet meer ontwijken, waardoor hij stevig tegen de grond smakte. De Tier krabbelde wel nog rechts, waarna hij samen met zijn onfortuinlijke collega op ruim twee minuten van de andere renners van LottoNL binnenkwam. Een start in mineur, heet zoiets.