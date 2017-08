Vuelta van De Tier start in mineur na wel heel vreemde tuimelperte van ploeggenoot

Glenn Van Snick

Landgenoot Floris De Tier had zich zijn start in de Ronde van Spanje wellicht anders voorgesteld. In de ploegentijdrit kon de renner van LottoNL-Jumbo zijn teamgenoot Antwan Tolhoek - die op z'n zachtst gezegd wel een heel vreemde tuimelperte maakte - niet meer ontwijken, waardoor hij stevig tegen de grond smakte. De Tier krabbelde wel nog rechts, waarna hij samen met zijn onfortuinlijke collega op ruim twee minuten van de andere renners van LottoNL binnenkwam. Een start in mineur, heet zoiets. Gelukkig kwam niet veel later de boodschap dat De Tier slechts schaafwonden aan de enkel en rechterheup heeft. Tolhoek maakte de grootste smak en liep verwondingen op aan zijn schouder, gezicht en kin. "Maar het is niks ernstigs", vertelt persverantwoordelijke Ard Bieren. "Dat komt goed. Beide renners starten gewoon zondag."

De ploeg verloor dus al vroeg twee pionnen in de koers en dat kostte uiteraard tijd aan de finish. Ze eindigde als vijftiende, op 40 seconden van winnaar BMC. "Ik hoorde achter me een valpartij", beschreef kopman Steven Kruijswijk de situatie na afloop. "Meteen waren we twee renners kwijt. De tijdrit was toen om zeep. De organisatie was weg en dan wordt het heel lastig. We hebben ons best gedaan, maar dit is niet de start waarop we gehoopt hadden. Gelukkig zijn er nog twintig dagen. We moeten dit zo snel mogelijk vergeten. Er komen nog voldoende kansen. Je verliest die secondes natuurlijk liever niet, maar het is nu eenmaal zo. Hopelijk herstellen de jongens die gevallen zijn snel."