LIVE (17u30): Deelt Froome meteen kleine tik uit in ploegentijdrit Vuelta?

Door: redactie

19/08/17 - 00u00

© belga.

Voor de derde keer in de geschiedenis start de Vuelta niet in Spanje. Straks staat er namelijk een ploegentijdrit in het Franse Nîmes op het programma. Over een bochtig parcours moeten er 13,7 kilometer afgelegd worden, dat is aanzienlijk korter dan de openingsrit van vorig jaar, die met 27,8 kilometer ongeveer dubbel zo lang was. Daardoor worden er vanavond geen al te grote verschillen verwacht. Voor de dagzege wordt het vooral uitkijken naar Team Sky, BMC en Quick-Step Floors.