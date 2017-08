Debusschere: "Wil in Vuelta mijn sprintkansen grijpen"

Bewerkt door: XC

18/08/17 - 17u00 Bron: Belga

© TDW.

De Lotto Soudal-ploeg voor La Vuelta telt zeven Belgen, onder wie Jens Debusschere die voor de derde keer van start gaat in de Spaanse rittenkoers. De West-Vlaming hoopt zijn kans te gaan in de weinige vlakke etappes die voorhanden zijn.

"Juni was een heel moeilijke maand voor mij aangezien ik te kampen had met de naweeën van een rugletsel", blikt Debusschere in een bericht van zijn team nog even terug, "maar dat is ondertussen helemaal van de baan. De eerste veertien dagen van juli ging ik met de ploeg op stage naar Livigno waar we in ideale omstandigheden konden trainen. Daarna was ik een week thuis en nadien reed ik de Ronde van Polen, waar we met een groot deel van de Vuelta-ploeg aan de start verschenen. De eerste twee dagen in Polen voelde ik me niet goed, maar dat was niet onverwacht na de hoogtestage. Vanaf dag drie ging het in stijgende lijn. Conditioneel hield ik een goed gevoel over aan de Ronde van Polen; het is wat vervelend dat ik me in de sprints niet heb kunnen tonen, maar ook niet meer dan dat. Ik verliet de Ronde van Polen vroegtijdig om het EK te betwisten. Ik reed jammer genoeg drie keer lek, maar ik heb toch de sprint kunnen aantrekken voor Edward Theuns, dus kan ik het EK als geslaagd beschouwen. Nu hoop ik de vruchten van mijn voorbereiding te plukken in de Vuelta."



"Dit wordt mijn derde deelname aan de Vuelta, na 2012 en 2014. Ik ben hier om de sprintkansen te proberen grijpen, zoals Gianni Meersman en Jonas Van Genechten dat vorig jaar deden. Ik kan me met dat type renners vergelijken. De sprinters zullen vier tot zes kansen krijgen. Er zal tegenstand zijn van Cort Nielsen, Degenkolb en Modolo, maar ik verwacht mijn mannetje te kunnen staan. Wij hebben een ploeg van vrijbuiters, maar ik kan op de nodige steun rekenen. In Polen bleek al dat Tomasz Marczynski en Jelle Wallays de ideale metgezellen zijn om diep in de finale bij mij te hebben. Jelle kan mij en Tomasz naar voren brengen. Tomasz is zeer stuurvaardig en heeft geen schrik, hij kan me in het juiste wiel afzetten. De andere ploegmaats zullen ook hun rol opnemen indien nodig."