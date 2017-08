Van de ploegentijdrit in Nîmes tot de beestachtige beklimming van de Angliru: dít is de Vuelta 2017

XC

Morgen gaat de 72ste editie van de Vuelta van start. Niet in Spanje, wél in het Franse Nîmes. Drie weken later finishen de renners in Madrid. Klinkt eenvoudig, maar in de tussentijd staan er heel wat lastige tochten op het programma. Een overzicht van de belangrijkste etappes.

Zaterdag 19 augustus: Nîmes-Nîmes De Vuelta begint traditioneel met een ploegentijdrit. In de Franse stad Nîmes moeten er over een bochtig parcours zo'n 13,7 kilometer afgelegd worden. Dat is aanzienlijk korter dan de openingsrit vorig jaar. Toen stonden er 27,8 km op het programma. Er worden zaterdag geen grote verschillen verwacht, al kan Froome met Team Sky mogelijk al een kleine tik uitdelen aan de concurrenten. Lees ook Voormalig olympisch kampioen Samuel Sánchez betrapt op doping

De Vuelta van Freddy: reconstructie van de wonderlijke Ronde van Spanje in 1977

De Vuelta van Freddy: reconstructie van de wonderlijke Ronde van Spanje in 1977 © rv.

Maandag 21 augustus: Prades - Andorra la Vella In de derde rit trekken de renners meteen de Pyreneeën in. Vanaf de start is het al klimmen geblazen. Na de Col de la Perche volgt na een lange afdaling opnieuw een beklimming van eerste categorie: de Coll de la Rabassa. Daar moet er 13,2 kilometer geklommen worden aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. De derde en laatste hindernis van de dag is de Alto de la Comella: 4,3 kilometer aan 8,3 procent. Na de top moeten de renners zeven kilometer dalen tot de finish in Andorra la Vella, de hoofdstad van Andorra.

Zaterdag 26 augustus: Hellín - Xorret de Catí De achtste etappe voert het Vuelta-peloton van Hellín naar Xorret de Catí. Na een lange aanloop wordt het uitkijken naar de spektakelrijke finale, met de Alto Xorret de Catí als scherprechter. Die hindernis is slechts vijf kilometer lang, maar wel met stroken die oplopen tot 18 procent. Eenmaal boven volgt een korte afdaling van twee kilometer, de slotkilometer loopt licht op.

Zondag 27 augustus: Orihuela - Cumbre del Sol De negende etappe doet voor sommige wielerliefhebbers allicht een belletje rinkelen. Na 170 kilometer volgt de Cumbre del Sol. Op die steile slothelling maakte Tom Dumoulin in 2015 indruk, toen hij na een knappe terugkeer alsnog de maat nam van Chris Froome. Benieuwd welke klassementsrenners zich kunnen onderscheiden. Daags voor de rustdag hoeven ze zich alvast niet te sparen.

Dinsdag 29 augustus: Caravaca de la Cruz - Alhama de Murcía De renners trekken zich daags na de rustdag op gang in Caravaca de la Cruz, om pas 125 kilometer verder aan de voet van een tweetrapsklim te komen. Eerst wordt er 5,7 kilometer geklauterd aan 5,8 procent (derde categorie), vervolgens volgt er na een tussenstuk de Collado Bermejo. Die laatste hindernis van eerste categorie is 7,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. Nadien is het een dikke twintig kilometer dalen tot de finish.

Woensdag 30 augustus: Lorca - Calar Alto De elfde rit van de Vuelta is loodzwaar. De finale begint met de lastige Alto de Velefique: 13,2 km aan 7,3 procent. In het begin en aan het einde van de klim moeten de renners stroken bedwingen die oplopen tot 15%. Na de afzink staat de slothindernis - Observatorio Astronómico de Calar Alto - op het menu. Op die 15,5 kilometer lange klim (gemiddeld 6 procent) is het meteen puffen. De eerste twee kilometer lopen omhoog aan 12%, vervolgens kent de slothindernis enkele onregelmatige stukken.

Donderdag 31 augustus: Motríl - Antequera Op het eerste gezicht is de twaalfde etappe spek voor de bek van de vrijbuiters. Ook de klassementsmannen zijn maar best bij de pinken, want in het tweede gedeelte van het parcours liggen er twee pittige beklimmingen. Eerst staat de onregelmatige Puerto del Léon op het programma, vervolgens moeten de renners de Puerto del Torcal bolwerken. Op die tweede en laatste klim van de dag is het 7,6 kilometer klimmen aan 7 procent. Na de bijtrapafdaling volgen vier vlakke kilometers, de laatste 750 meter loopt omhoog aan vijf procent.

Zaterdag 2 september: Écija - La Pandera In de veertiende rit loopt het wegdek voortdurend omhoog. Het wordt voor de renners een slopende aanloop naar de Sierra de la Pandera. Die onregelmatige slotklim is 12 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. In de slotkilometer volgt er een korte afdaling, de laatste 500 meter lopen weer omhoog aan acht procent.

Zondag 3 september: Alcalá la Real - Sierra Nevada Als klassementsrenner heb je in etappe 15 best geen slechte dag. Op 3 september staat er een korte, krachtige tocht van 129 kilometer op het menu. Een typische rit waar sommige klassementsmannen al snel geïsoleerd zullen raken. Onderweg wacht de Alto de Hazallanas van eerste categorie. Na de afzink volgt de klim naar de tweeling Alto del Purche/Alto Alto Hoya de la Mora: samen goed voor liefst 28,4 kilometer aan 5,9 procent. Loodzwaar.

Dinsdag 5 september: Los Arcos - Logroño Daags na de tweede rustdag voeren de renners een strijd van 40,2 kilometer tegen de klok. Onderweg geen grote obstakels, maar wel enkele lastige stroken: na 15,4 kilometer (500 meter aan 7 procent), na 17,2 kilometer (1 km aan 4,5%), na 19 kilometer (1 km aan 4,9%), na 20,5 kilometer (500 meter aan 3,2%) en na 23,8 kilometer (1 kilometer aan 5%). Haalt Froome hier zijn gram?

Woensdag 6 september: Villadiego - Los Machucos Na de start in Villadiego trekt het peloton naar het noorden, waar na 99 kilometer het eerste klauterwerk wacht. De Portillo de Lunada is een klim van tweede categorie: 8,3 kilometer lang, een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7%. Vervolgens moet de Puerto de Alisas - tien kilometer aan 8,3% overwonnen worden. Ten slotte wacht "de onmenselijke helling". De zeventiende rit zal namelijk aankomen op de top van Los Machucos, een loodzware klim die voor het eerst wordt opgenomen in het parcours van de Vuelta. De slothindernis is 7,3 kilometer lang aan 8,7 procent, maar vergeet dat gemiddeld stijgingspercentage. Al heel snel duikt er een strook van 17,5% op, gevolgd door een afdaling van 10 procent. Nadien gaat het alweer omhoog met 28 (!) procent. Opnieuw volgt er een korte afzink, om vervolgens een strook van 25% te bedwingen. Gaandeweg worden de percentages minder extreem, de laatste honderden meters lopen vals plat op. Kortom: een beestachtige beklimming. Vuelta 2017. Stage 17 will include the monster climb: Los Machucos. With a maximum gradient of 28%!! #LV2017 pic.twitter.com/ZebWdGBUWw — Vuelta 2017 (@Vuelta2017) Thu Jul 27 00:00:00 MEST 2017