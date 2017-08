Vueltakenner Meersman ziet Contador niet winnen en zet in op Belgische spurter voor ritzege

Door: Mike De Beck

VUELTA Zelf heeft hij de Ronde van Spanje vijf keer gereden en boekte hij vorig jaar nog twee ritzeges in de Vuelta. Gianni Meersman, ondertussen omwille van hartproblemen al gestopt met wielrennen, is de ideale man om te oordelen over deze rittenkoers. "Jens Debusschere is in heel goede doen", vertrouwde Meersman ons toe.

Nadat de 31-jarige Meersman eind december het profwielrennen vaarwel zei, heeft de snelle man van het voormalige Etixx-Quick.Step zijn stalen ros opgeborgen. "Ik sport nog wel een beetje, maar fietsen doe ik nog zelden. Bijna nooit zelfs. Ik heb er eigenlijk totaal geen behoefte meer aan. Ik heb in het verleden al genoeg met de fiets gereden", zegt Meersman.



Toch volgt de West-Vlaming het wielrennen nog op de voet. "Als ik thuis ben dan probeer ik altijd wel een wedstrijd mee te pikken." Als tweevoudige ritwinnaar in de editie van 2016 is Meersman dan ook uitstekend geplaatst voor een voorbeschouwing op de Ronde van Spanje. "Het geeft toch een ander gevoel als je een rit wint in een grote ronde in plaats van een rittenwedstrijd die niet tot de Pro Tour behoort. De mensen kijken altijd meer naar de grote rondes", trapt hij een open deur in. Lees ook Edward Theuns staat afscheidnemende Contador bij in Vuelta

Meersman zet zijn geld in op Debusschere Vorig seizoen was het België boven wanneer onze landgenoten vier ritoverwinningen mee naar huis namen. Gianni Meersman (2x), Jonas Van Genechten en Jens Keukeleire mochten mee het podium op om de oppergaai van de dag in ontvangst te nemen. "Ik hoop dat er weer een paar Belgen een hoofdrol mogen opeisen. Vorig jaar boekten we vier ritoverwinningen, dus dan zou het mooi zijn om dat nog een keer over te doen."



Meersman schuift vooral Jens Debusschere naar voren als Belgische renner die een gooi kan doen naar de dagzege. "We zijn net terug van een vierdaagse in de Ardennen", vertelt Meersman. "Ik zat dan op de brommer met Jens in mijn zog. Naar mijn mening is Jens in heel goede doen. Het zou mooi zijn als hij mee mag doen voor de overwinning, want hij heeft er veel voor gedaan. Ook Edward Theuns rijdt goed, die kan misschien ook wel meedoen voor de dagzege."



Ook bij Lotto-Soudal zetten ze in op Debusschere. "Jens is onze sprinter van dienst", aldus sportdirecteur Mario Aerts. "Er zijn vier kansen voor de pure sprinters deze Vuelta: de tweede, vierde, dertiende en twintigste rit. In een aantal lastigere etappes kan Debusschere mogelijk overleven en ook meesprinten voor de zege." Meersman schuift Debusschere naar voor als kandidaat ritwinnaar. © TDW.