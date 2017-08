Movistar mist Valverde en Quintana in Vuelta, Orica-Scott rekent op Chaves en broers Yates

Door: redactie

14/08/17 - 13u17 Bron: Belga

Nairo Quintana rijdt de Vuelta niet. © reuters.

Movistar doet het in de komende Vuelta zoals verwacht zonder uithangborden Alejandro Valverde en Nairo Quintana. De Spanjaard herstelt nog van zijn val in de Tour terwijl de Colombiaan met de Giro en de Tour al twee grote rondes achter de kiezen heeft.

In hun afwezigheid is het uitkijken naar de prestaties van de jonge Spanjaard Marc Soler (23). Die werd dit seizoen derde in de Ronde van Catalonië en achtste in de Ronde van Zwitserland. De meer ervaren Daniel Moreno (35) hoopt in eigen land voor de zesde keer de top tien te halen. Voor de sprints neemt Movistar Joaquin Rojas mee.



Bij Orica-Scott worden de Colombiaanse klimmer Esteban Chaves en de Britse tweelingbroers Simon en Adam Yates de troefkaarten. Chaves werd vorig jaar derde in de Vuelta (na Quintana en Froome) en tweede in de Giro (na Nibali). Hij schreef vorig seizoen ook de Ronde van Lombardije achter zijn naam.



Simon Yates werd vorig jaar zesde bij zijn Vuelta-debuut. Hij bevestigde in de voorbije Tour met een zevende plaats. Tweelingbroer Adam is de nummer 4 uit de Tour van 2016. Dit voorjaar eindigde hij als negende in de Giro. De 72e Vuelta start zaterdag (19/8) met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes.